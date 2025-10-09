"Паляниця", "Лютий", "Фламінго" та інші - Зеленський розповів, де і як використовувались українські засоби ураження
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська ракетно-дронна продукція системно завдає ударів по військових цілях противника. Це включає тилові склади та морські платформи, що має системний ефект на логістику ворога.
Деталі
Президент описав кілька успішних напрямів застосування вітчизняної зброї, але відмовився від розкриття повних технічних і тактичних деталей через секретність операцій. За його словами, нинішні операції не обмежуються поодинокими ударами – деякі системи вже показали системний ефект на логістику й інфраструктуру ворога.
Глава держави не просто констатував успіхи – він підкреслив, що нинішні удари працюють на зламі логістики й можливостей ворога.
Що стосується наших ударів вглиб росії, тобто наших відповідей на російські удари. Є позитив. "Паляниця" вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз ми вже не про поодинокі випадки
Він також окреслив стратегічний ефект від нових ударів.
Другий позитив: "Рута", наша ракета-дрон, вперше вразила 250 кілометрів плюс – морську вишку. Найбільший успіх – "Лютий", Fire Point – було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Те, що відбулось, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх
Зеленський застеріг, що певні подробиці не можуть бути оприлюднені.
І останній тиждень – не буду казати в якій кількості – було застосування нашої пари "Нептун" та "Фламінго". Відповідні результати можна самостійно проаналізувати
