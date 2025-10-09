$41.400.09
Ексклюзив
07:35
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світлом
9 жовтня, 01:15
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
"Паляниця", "Лютий", "Фламінго" та інші - Зеленський розповів, де і як використовувались українські засоби ураження

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська ракетно-дронна продукція системно завдає ударів по військових цілях противника. Це включає тилові склади та морські платформи, що має системний ефект на логістику ворога.

"Паляниця", "Лютий", "Фламінго" та інші - Зеленський розповів, де і як використовувались українські засоби ураження

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська ракетно-дронна продукція почала системно завдавати ударів по військових цілях противника, включно з тиловими складами та морськими платформами. Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Деталі

Президент описав кілька успішних напрямів застосування вітчизняної зброї, але відмовився від розкриття повних технічних і тактичних деталей через секретність операцій. За його словами, нинішні операції не обмежуються поодинокими ударами – деякі системи вже показали системний ефект на логістику й інфраструктуру ворога.

Глава держави не просто констатував успіхи – він підкреслив, що нинішні удари працюють на зламі логістики й можливостей ворога.

Що стосується наших ударів вглиб росії, тобто наших відповідей на російські удари. Є позитив. "Паляниця" вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз ми вже не про поодинокі випадки 

– сказав Зеленський.

Він також окреслив стратегічний ефект від нових ударів.

Другий позитив: "Рута", наша ракета-дрон, вперше вразила 250 кілометрів плюс – морську вишку. Найбільший успіх – "Лютий", Fire Point – було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Те, що відбулось, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх 

– заявив президент.

Зеленський застеріг, що певні подробиці не можуть бути оприлюднені.

І останній тиждень – не буду казати в якій кількості – було застосування нашої пари "Нептун" та "Фламінго". Відповідні результати можна самостійно проаналізувати 

– додав він.

ЗСУ своєю операцією зірвали захоплення росіянами Донбасу влітку - Зеленський розповів про ситуацію на фронті09.10.25, 10:33 • 698 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Володимир Зеленський