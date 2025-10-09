"Паляниця", "Лютий", "Фламінго" та інші - Зеленський розповів, де і як використовувались українські засоби ураження

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська ракетно-дронна продукція почала системно завдавати ударів по військових цілях противника, включно з тиловими складами та морськими платформами. Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Президент описав кілька успішних напрямів застосування вітчизняної зброї, але відмовився від розкриття повних технічних і тактичних деталей через секретність операцій. За його словами, нинішні операції не обмежуються поодинокими ударами – деякі системи вже показали системний ефект на логістику й інфраструктуру ворога.

Глава держави не просто констатував успіхи – він підкреслив, що нинішні удари працюють на зламі логістики й можливостей ворога.

Що стосується наших ударів вглиб росії, тобто наших відповідей на російські удари. Є позитив. "Паляниця" вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз ми вже не про поодинокі випадки

Він також окреслив стратегічний ефект від нових ударів.

Другий позитив: "Рута", наша ракета-дрон, вперше вразила 250 кілометрів плюс – морську вишку. Найбільший успіх – "Лютий", Fire Point – було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Те, що відбулось, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх