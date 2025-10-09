Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира, если он обеспечит прекращение огня - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он обеспечит прекращение огня. Зеленский считает, что Трамп стремится прекратить войну, тогда как путин боится прекращения огня.
Президент Владимир Зеленский заверил, что президент США Дональд Трамп хочет добиться прекращения огня. Он добавил, что если американскому лидеру это удастся, Украина номинирует его на Нобелевскую премию мира. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает УНН.
Я думаю, что Президент Трамп хочет, чтобы мы были за столом переговоров, и мы поддерживали этот трек. Я думаю, он очень хочет, чтобы было прекращение огня и прекращение войны. Считаю, что это была его цель с самого начала
Президент отметил, что сегодня российский глава владимир путин лично боится прекращения огня.
Он добавил, что сам факт достижения прекращения огня будет побуждать к мирным переговорам, что станет большим достижением.
Простым не будет план окончания войны, но все равно это точно путь. И если Трамп даст возможность такого прекращения огня миру, прежде всего украинцам, да, его надо номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины
Напомним
Владимир Зеленский заявил о диалоге с Трампом и его командой и о том, что американский президент понимает, что путин лжет ему.