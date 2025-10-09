$41.400.09
09:40 • 9222 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 14463 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 11818 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 12867 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 21149 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 14162 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 14829 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16459 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26400 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48604 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 25375 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 42780 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 56761 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 58385 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 109366 просмотра
Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира, если он обеспечит прекращение огня - Зеленский

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он обеспечит прекращение огня. Зеленский считает, что Трамп стремится прекратить войну, тогда как путин боится прекращения огня.

Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира, если он обеспечит прекращение огня - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что президент США Дональд Трамп хочет добиться прекращения огня. Он добавил, что если американскому лидеру это удастся, Украина номинирует его на Нобелевскую премию мира. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает УНН.

Я думаю, что Президент Трамп хочет, чтобы мы были за столом переговоров, и мы поддерживали этот трек. Я думаю, он очень хочет, чтобы было прекращение огня и прекращение войны. Считаю, что это была его цель с самого начала

- сказал Зеленский.

Президент отметил, что сегодня российский глава владимир путин лично боится прекращения огня.

Он добавил, что сам факт достижения прекращения огня будет побуждать к мирным переговорам, что станет большим достижением.

Простым не будет план окончания войны, но все равно это точно путь. И если Трамп даст возможность такого прекращения огня миру, прежде всего украинцам, да, его надо номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины

- подчеркнул Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский заявил о диалоге с Трампом и его командой и о том, что американский президент понимает, что путин лжет ему.

Ольга Розгон

