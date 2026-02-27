У ДР Конго виявлено масові поховання з тілами 171 загиблого після відступу повстанців
Київ • УНН
На сході ДР Конго виявили масові поховання зі 171 тілом після відступу повстанців M23. Більшість жертв, ймовірно, були вбиті за підозрою у співпраці з армією.
Влада Конго та правозахисні організації заявили про виявлення масових поховань на сході країни в районах, які нещодавно залишили бойовики угруповання M23. Страшну знахідку виявили на околицях міста Увіра. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Губернатор провінції Жан-Жак Пурусі підтвердив наявність двох основних місць поховань: у районі Кіромоні поблизу кордону з Бурунді знайдено близько 30 тіл, а в секторі Кавімвіра – ще 141 загиблого. За попередніми даними, більшість жертв були вбиті через підозру у співпраці з регулярною конголезькою армією або проурядовими формуваннями. Офіційні особи наголошують, що ідентифікація загиблих триває, проте доступ до місць трагедії для незалежних спостерігачів наразі обмежений військовими з міркувань безпеки.
У Конго нові зіткнення між М23 та ополченням в одному з міст після обіцянки виведення військ22.12.25, 15:50 • 3068 переглядiв
Представники місцевих громадських груп стверджують, що вбивства мають ознаки позасудових страт, здійснених повстанцями під час їхнього контролю над цією територією.
Хоча правозахисники неодноразово звинувачували обидві сторони конфлікту в жорстокому поводженні з цивільними, нинішні знахідки в Увірі можуть стати вагомим доказом для міжнародних розслідувань.
Речник угруповання M23 наразі не надав офіційних коментарів, проте ситуація на сході Конго залишається критичною, оскільки бойові дії не припиняються, ставлячи під загрозу життя тисяч мирних жителів.
Лідер повстанців Конго взяв відповідальність за атаку стратегічного аеропорту Кісангані за допомогою дронів04.02.26, 06:46 • 4666 переглядiв