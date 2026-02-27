$43.240.02
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
У ДР Конго виявлено масові поховання з тілами 171 загиблого після відступу повстанців

Київ • УНН

 • 28 перегляди

На сході ДР Конго виявили масові поховання зі 171 тілом після відступу повстанців M23. Більшість жертв, ймовірно, були вбиті за підозрою у співпраці з армією.

У ДР Конго виявлено масові поховання з тілами 171 загиблого після відступу повстанців
Фото: AP

Влада Конго та правозахисні організації заявили про виявлення масових поховань на сході країни в районах, які нещодавно залишили бойовики угруповання M23. Страшну знахідку виявили на околицях міста Увіра. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Губернатор провінції Жан-Жак Пурусі підтвердив наявність двох основних місць поховань: у районі Кіромоні поблизу кордону з Бурунді знайдено близько 30 тіл, а в секторі Кавімвіра – ще 141 загиблого. За попередніми даними, більшість жертв були вбиті через підозру у співпраці з регулярною конголезькою армією або проурядовими формуваннями. Офіційні особи наголошують, що ідентифікація загиблих триває, проте доступ до місць трагедії для незалежних спостерігачів наразі обмежений військовими з міркувань безпеки.

У Конго нові зіткнення між М23 та ополченням в одному з міст після обіцянки виведення військ22.12.25, 15:50 • 3068 переглядiв

Представники місцевих громадських груп стверджують, що вбивства мають ознаки позасудових страт, здійснених повстанцями під час їхнього контролю над цією територією.

Хоча правозахисники неодноразово звинувачували обидві сторони конфлікту в жорстокому поводженні з цивільними, нинішні знахідки в Увірі можуть стати вагомим доказом для міжнародних розслідувань.

Речник угруповання M23 наразі не надав офіційних коментарів, проте ситуація на сході Конго залишається критичною, оскільки бойові дії не припиняються, ставлячи під загрозу життя тисяч мирних жителів.

Лідер повстанців Конго взяв відповідальність за атаку стратегічного аеропорту Кісангані за допомогою дронів04.02.26, 06:46 • 4666 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Воєнний стан
Сутички
Демократична Республіка Конго