Рубіо підтвердив, що путіна запросили на саміт G20 у Маямі

$44.790.0851.330.03
ukenru
Ексклюзив
16:32 • 1384 перегляди
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
16:02 • 8606 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей
14:26 • 22822 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку
13:23 • 27941 перегляди
Дрони наближаються до АЗС: у Києві готують адресну систему сповіщення для заправок
23 вересня, 09:55 • 33158 перегляди
ЄС має подолати "втому" від санкцій і посилити тиск на росію - єврокомісар
23 вересня, 09:25 • 31532 перегляди
"Дивне рішення": у Зеленського відреагували на зняття санкцій ЄС проти Фрідмана та Усманова
Ексклюзив
23 вересня, 09:00 • 26202 перегляди
Не завжди 50/50: коли після розлучення один із подружжя може отримати більше майна
23 вересня, 07:46 • 31000 перегляди
Ранкова атака рф на Київ забрала життя людини, кількість постраждалих зростаєPhoto
23 вересня, 06:00 • 32670 перегляди
росія за ранок атакувала дві АЗС у Києві, в області зачепило чотири райони
23 вересня, 04:43 • 31247 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка і сьогодні зустрінеться з Рубіо: говоритимуть про війну в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
75%
744мм
Популярнi новини
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним23 вересня, 07:19 • 36292 перегляди
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo11:36 • 20802 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto12:38 • 16800 перегляди
Silent Hill: Townfall і Control Resonant - головні ігрові релізи 24 вересняPhotoVideo13:56 • 13251 перегляди
Що приготувати з гарбуза: топ-7 найкращих рецептівPhoto13:57 • 13857 перегляди
Публікації
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
Ексклюзив
16:32 • 1264 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей16:02 • 8496 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку14:26 • 22785 перегляди
Що приготувати з гарбуза: топ-7 найкращих рецептівPhoto13:57 • 14124 перегляди
Silent Hill: Townfall і Control Resonant - головні ігрові релізи 24 вересняPhotoVideo13:56 • 13522 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto14:01 • 10115 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto12:38 • 17039 перегляди
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo11:36 • 21026 перегляди
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним23 вересня, 07:19 • 36502 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo23 вересня, 05:39 • 37847 перегляди
Актуальне
The Guardian
Мі-8
Фільм
MIM-104 Patriot
Starlink

Рубіо підтвердив, що путіна запросили на саміт G20 у Маямі

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив запрошення путіна на саміт G20 у Маямі в грудні. Раніше Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором у США.

Рубіо підтвердив, що путіна запросили на саміт G20 у Маямі
Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що російського диктатора володимира путіна запрошено на майбутній саміт G20 у Маямі, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Рубіо заявив журналістам у Нью-Йорку, що сподівається на згоду путіна, оскільки це дало б російському президенту можливість поспілкуватися з президентом США Дональдом Трампом.

Лідери не зустрічалися після саміту в Анкориджі (штат Аляска), що відбувся в серпні минулого року.

Саміт G20 відбудеться в Маямі в грудні.

Додамо

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати до Маямі та зустрітися з володимиром путіним, якщо російський лідер візьме участь у саміті G20 у грудні. 

У кремлі відреагували на готовність Президента України Володимира Зеленського зустрітися з володимиром путіним на саміті G20 у Маямі в грудні, запропонувавши йому приїхати до москви. 

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Аляска
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Володимир Зеленський