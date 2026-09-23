Рубіо підтвердив, що путіна запросили на саміт G20 у Маямі

Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що російського диктатора володимира путіна запрошено на майбутній саміт G20 у Маямі, передає УНН із посиланням на Sky News.

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Рубіо заявив журналістам у Нью-Йорку, що сподівається на згоду путіна, оскільки це дало б російському президенту можливість поспілкуватися з президентом США Дональдом Трампом.

Лідери не зустрічалися після саміту в Анкориджі (штат Аляска), що відбувся в серпні минулого року.

Саміт G20 відбудеться в Маямі в грудні.

Додамо

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати до Маямі та зустрітися з володимиром путіним, якщо російський лідер візьме участь у саміті G20 у грудні.

У кремлі відреагували на готовність Президента України Володимира Зеленського зустрітися з володимиром путіним на саміті G20 у Маямі в грудні, запропонувавши йому приїхати до москви.