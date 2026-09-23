Рубио подтвердил, что Путина пригласили на саммит G20 в Майами
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил приглашение Путина на саммит G20 в Майами в декабре. Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором в США.
Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что российского диктатора владимира путина пригласили на предстоящий саммит G20 в Майами, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Рубио заявил журналистам в Нью-Йорке, что надеется на согласие путина, поскольку это дало бы российскому президенту возможность пообщаться с президентом США Дональдом Трампом.
Лидеры не встречались после саммита в Анкоридже (штат Аляска), состоявшегося в августе прошлого года.
Саммит G20 состоится в Майами в декабре.
Добавим
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать в Майами и встретиться с владимиром путиным, если российский лидер примет участие в саммите G20 в декабре.
В кремле отреагировали на готовность Президента Украины Владимира Зеленского встретиться с владимиром путиным на саммите G20 в Майами в декабре, предложив ему приехать в москву.