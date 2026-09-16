У ЄС здивувалися заяві фон дер Ляєн про "асоційоване членство" Канади – країни блоку про це не попередили
Київ • УНН
Фон дер Ляєн запропонувала особливий статус для Канади, але столиці ЄС не попередили. Формат членства ще не визначений.
Заява президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про можливість зробити Канаду першим "асоційованим членом" ЄС стала несподіванкою для країн блоку. Ідею заздалегідь не обговорювали з європейськими столицями, повідомляє Politico, пише УНН.
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За словами 4 європейських дипломатів, їхні уряди не були поінформовані про пропозицію. Один із них назвав такий підхід "небезпечним" і "нерозумним", зазначивши, що фон дер Ляєн не порушувала це питання навіть під час зустрічі з послами ЄС.
Фон дер Ляєн запропонувала "відкрити двері для Канади, щоб вона стала першим асоційованим членом ЄС" під час виступу в Європарламенті. Однак такого статусу наразі фактично не існує.
У ЄС поки не знають, що означатиме новий статус
Ніхто насправді не знає, що це означає
До підготовки пропозиції не залучали навіть частину Єврокомісії, яка займається питаннями розширення.
Для створення нової моделі членства може знадобитися зміна договорів ЄС, а будь-який офіційний план щодо особливого статусу Канади потребуватиме підтримки держав-членів.
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Обережно відреагувала й Оттава. Майбутній посол Канади в ЄС Джонатан Вілкінсон заявив, що країна "ще не там". Прем'єр Марк Карні раніше говорив про "унікальний союз" з ЄС, але наголошував, що Канада не прагне членства у блоці.
За даними Politico, потенційний формат може передбачати поглиблену співпрацю у торгівлі, обороні, штучному інтелекті та високих технологіях без політичних прав повноцінного члена ЄС.
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