У ЄС здивувалися заяві фон дер Ляєн про "асоційоване членство" Канади – країни блоку про це не попередили

Заява президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про можливість зробити Канаду першим "асоційованим членом" ЄС стала несподіванкою для країн блоку. Ідею заздалегідь не обговорювали з європейськими столицями, повідомляє Politico, пише УНН.

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За словами 4 європейських дипломатів, їхні уряди не були поінформовані про пропозицію. Один із них назвав такий підхід "небезпечним" і "нерозумним", зазначивши, що фон дер Ляєн не порушувала це питання навіть під час зустрічі з послами ЄС.

Фон дер Ляєн запропонувала "відкрити двері для Канади, щоб вона стала першим асоційованим членом ЄС" під час виступу в Європарламенті. Однак такого статусу наразі фактично не існує.

У ЄС поки не знають, що означатиме новий статус

Ніхто насправді не знає, що це означає – заявив один із дипломатів.

До підготовки пропозиції не залучали навіть частину Єврокомісії, яка займається питаннями розширення.

Для створення нової моделі членства може знадобитися зміна договорів ЄС, а будь-який офіційний план щодо особливого статусу Канади потребуватиме підтримки держав-членів.

Карні просуває ідею надання Канаді статусу "асоційованого члена" ЄС - ЗМІ

Обережно відреагувала й Оттава. Майбутній посол Канади в ЄС Джонатан Вілкінсон заявив, що країна "ще не там". Прем'єр Марк Карні раніше говорив про "унікальний союз" з ЄС, але наголошував, що Канада не прагне членства у блоці.

За даними Politico, потенційний формат може передбачати поглиблену співпрацю у торгівлі, обороні, штучному інтелекті та високих технологіях без політичних прав повноцінного члена ЄС.

Канада може стати першим асоційованим членом ЄС - фон дер Ляєн