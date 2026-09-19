Сколько гражданских в Украине погибли из-за агрессии рф в августе - ООН озвучила число жертв
Киев • УНН
В августе в Украине погибли 372 гражданских лица, еще 2349 получили ранения. 47% жертв стали результатом ракетных ударов и дальнобойных дронов.
В августе 2026 года из-за российской агрессии в Украине погибли по меньшей мере 372 гражданских лица, а 2 349 получили ранения. Об этом говорится в отчёте Мониторинговой миссии ООН по правам человека, передаёт УНН.
Детали
По данным Мониторинговой миссии, август стал вторым по количеству жертв среди гражданского населения месяцем 2026 года после июля. Больше всего людей пострадали в результате ударов ракетами и дальнобойными дронами - на них пришлось 47% всех жертв среди гражданского населения. Ещё 30% пришлись на атаки дронов малой дальности, преимущественно вблизи линии фронта. Среди городов с наибольшим количеством пострадавших - Херсон, Киев, Кривой Рог и Запорожье.
Также Организация Объединённых Наций зафиксировала по меньшей мере 32 атаки на украинские розничные, пищевые и логистические компании, в частности "Эпицентр", Rozetka, "Новую почту", Fozzy Group, "Аврору" и Varus. За январь — август 2026 года в ООН подтвердили гибель 2222 гражданских лиц и ранения 13 058.
Напомним
Управление ООН по правам человека задокументировало более тысячи случаев сексуального насилия с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Наблюдаемые закономерности свидетельствуют о том, что сексуальное насилие использовалось как метод пыток и других форм жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения либо наказания в отношении военнопленных и гражданских лиц.