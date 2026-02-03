$42.970.16
16:50 • 242 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 944 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 814 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
11:49 • 12983 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 20407 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 14311 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 22502 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 33186 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 31208 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 28552 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Катерина Павленко, відома як Monokate, кардинально змінила образ, ставши платиновою блондинкою. Це перевтілення відбулося за допомогою візажиста Єгора Андрюшина для Нацвідбору на Євробачення-2026.

Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"

Українська співачка Катерина Павленко, більш відома як Monokate кардинально оновила зовнішність: артистка відмовилася від короткого боб‑каре та брюнетки, ставши довгокосою платиновою блондинкою. Про це повідомляє УНН.

Як виявилося, Катерині у її перевтіленні допоміг знаменитий візажист Єгор Андрюшин. Відповідний ролик з Катериною чоловік розповсюдив у себе у фотоблозі. На відео бачимо, що Катерина та Єгор працювали над образом для Нацвідбору на Євробачення 2026.

Під фінал ролика бачимо, що Катерина дійсно перевтілилася у блондинку настільки, що її досить важко впізнати без звичного чорного волосся.

До речі, Monokate виступить 7 лютого в ефірі трансляції Нацвідбору. Артистка вийде на сцену третьою, а її конкурсна композиція називається "ТYT". Сама трансляція відбору заплпнована на 7 лютого 19:00. Ефір можна буде дивитися відразу на декількох ресурсах. Зокрема, на Суспільне Культура; YouTube-каналі "Євробачення Україна"; офіційних сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні; на Радіо Промінь.

"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629.01.26, 18:52 • 35335 переглядiв

Станіслав Кармазін

СуспільствоУНН Lite
Музикант