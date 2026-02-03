Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"

Українська співачка Катерина Павленко, більш відома як Monokate кардинально оновила зовнішність: артистка відмовилася від короткого боб‑каре та брюнетки, ставши довгокосою платиновою блондинкою. Про це повідомляє УНН.

Як виявилося, Катерині у її перевтіленні допоміг знаменитий візажист Єгор Андрюшин. Відповідний ролик з Катериною чоловік розповсюдив у себе у фотоблозі. На відео бачимо, що Катерина та Єгор працювали над образом для Нацвідбору на Євробачення 2026.

Під фінал ролика бачимо, що Катерина дійсно перевтілилася у блондинку настільки, що її досить важко впізнати без звичного чорного волосся.

До речі, Monokate виступить 7 лютого в ефірі трансляції Нацвідбору. Артистка вийде на сцену третьою, а її конкурсна композиція називається "ТYT". Сама трансляція відбору заплпнована на 7 лютого 19:00. Ефір можна буде дивитися відразу на декількох ресурсах. Зокрема, на Суспільне Культура; YouTube-каналі "Євробачення Україна"; офіційних сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні; на Радіо Промінь.

