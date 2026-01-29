"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-2026

$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:51 • 8916 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 15782 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 15907 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 21159 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 19678 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 15431 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 17959 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 27601 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 12284 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 14301 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.2м/с
91%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон29 січня, 08:32 • 10077 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем29 січня, 09:05 • 29408 перегляди
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"29 січня, 09:33 • 10766 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13 • 12519 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 7230 перегляди
Публікації
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 1106 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 7390 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 67332 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 95779 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 118455 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Сі Цзіньпін
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Закарпатська область
Іран
Реклама
УНН Lite
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 102 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 26034 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 52211 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 49623 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 55738 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Facebook

"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-2026

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Джамала, продюсерка Нацвідбору на Євробачення 2026, провела репетиції з учасниками. Фінал відбору відбудеться 7 лютого.

"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-2026

Популярна українська співачка Джамала, яка наразі є продюсеркою національного відбору на Євробаченні 2026, привідкрила завісу підготовки до пісенного дійства в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram.

Як бачимо з публікації  артистки у фотоблозі, вона провела репетиції з усіма учасниками майбутнього шоу. Сам же фінал відбору відбудеться  7 лютого. Саме в цей день артисти будуть змагатися один з одним за можливість представляти Україну на Євробаченні 2026.

Valeriya Force розповіла, як працювала з дворазовим лауреатом Греммі над треком для Нацвідбору до Євробачення-202627.01.26, 00:32 • 6635 переглядiв

Джамала як переможниця Євробачення 2016 та як продюсерка дійства дає поради та настанови своїм молодшим колегам. Зокрема, зірка сама пояснила,  що для неї означає Євробачення. Тріумфаторка 2016 року порівняла пісенний конкурс із налаштуванням боксера на бій та окреслила увагу на серйозності найбільш масштабного пісенного заходу Європи.

"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію23.01.26, 13:14 • 49997 переглядiв

Коли боксер виходить на ринг, біля нього завжди ціла команда. Тренер навалює техніку, хтось показує ще щось. Один — що робити руками. Інший — ногами. Третій — звертає увагу на голову.  На конкурсі дуже схоже. Перед сценою так само важливі точні налаштування. Це допомагає. Артисту потрібен викладач/коуч/ментор /людина, яка може бути поруч, щоб не розгубитися, не розхитатися, не втратити стан. Ці налаштування тебе збирають. Комусь іноді достатньо кількох слів. Іноді — одного погляду. А іноді потрібно трохи більше часу. До кожного потрібен абсолютно свій підхід. До фіналу Національного відбору залишається всього декілька тижнів 

– резюмувала Джамала.

Станіслав Кармазін

КультураУНН Lite
Музикант
Соціальна мережа
Україна
Instagram