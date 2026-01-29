"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-2026
Київ • УНН
Джамала, продюсерка Нацвідбору на Євробачення 2026, провела репетиції з учасниками. Фінал відбору відбудеться 7 лютого.
Популярна українська співачка Джамала, яка наразі є продюсеркою національного відбору на Євробаченні 2026, привідкрила завісу підготовки до пісенного дійства в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram.
Як бачимо з публікації артистки у фотоблозі, вона провела репетиції з усіма учасниками майбутнього шоу. Сам же фінал відбору відбудеться 7 лютого. Саме в цей день артисти будуть змагатися один з одним за можливість представляти Україну на Євробаченні 2026.
Джамала як переможниця Євробачення 2016 та як продюсерка дійства дає поради та настанови своїм молодшим колегам. Зокрема, зірка сама пояснила, що для неї означає Євробачення. Тріумфаторка 2016 року порівняла пісенний конкурс із налаштуванням боксера на бій та окреслила увагу на серйозності найбільш масштабного пісенного заходу Європи.
Коли боксер виходить на ринг, біля нього завжди ціла команда. Тренер навалює техніку, хтось показує ще щось. Один — що робити руками. Інший — ногами. Третій — звертає увагу на голову. На конкурсі дуже схоже. Перед сценою так само важливі точні налаштування. Це допомагає. Артисту потрібен викладач/коуч/ментор /людина, яка може бути поруч, щоб не розгубитися, не розхитатися, не втратити стан. Ці налаштування тебе збирають. Комусь іноді достатньо кількох слів. Іноді — одного погляду. А іноді потрібно трохи більше часу. До кожного потрібен абсолютно свій підхід. До фіналу Національного відбору залишається всього декілька тижнів