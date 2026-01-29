"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-2026

Популярна українська співачка Джамала, яка наразі є продюсеркою національного відбору на Євробаченні 2026, привідкрила завісу підготовки до пісенного дійства в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram.

Як бачимо з публікації артистки у фотоблозі, вона провела репетиції з усіма учасниками майбутнього шоу. Сам же фінал відбору відбудеться 7 лютого. Саме в цей день артисти будуть змагатися один з одним за можливість представляти Україну на Євробаченні 2026.

Джамала як переможниця Євробачення 2016 та як продюсерка дійства дає поради та настанови своїм молодшим колегам. Зокрема, зірка сама пояснила, що для неї означає Євробачення. Тріумфаторка 2016 року порівняла пісенний конкурс із налаштуванням боксера на бій та окреслила увагу на серйозності найбільш масштабного пісенного заходу Європи.

