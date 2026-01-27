Valeriya Force розповіла, як працювала з дворазовим лауреатом Греммі над треком для Нацвідбору до Євробачення-2026

Українська співачка Valeriya Force, яка є однією з десяти учасників Нацвідбору на Євробачення-2026 від України, розповіла, хто доєднався до авторства її композиції "Open Our Hearts", з якою вона планує представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю, яке дала артистка для Радіо Промінь.

Деталі

Учасниця національного відбору на Євробачення Valeria Force відверто зізналася, що цього року це не перша її спроба підкорити відбір. Знаменитість зазначила, що ще у 2017-у році подавала заявку, однак тоді не пройшла у лонглист. Проте згодом її кар'єра налагодилася, був створений міжнародний проєкт у США, однак виконавицю не полишало бажання бути почутою у рідній країні.

Зрештою, дівчина вирішила податися на національний відбір та обговорила ідею для конкурсної пісні зі своєю зірковою командою. Однак, як такого треку тоді ще не було, а були лише замальовки. Як виявилося, в перспективі руку до зведення та аранжування композиції доклав знаменитий саундпродюсер Вінні Вендітто, який працює з найвідомішими світовими зірками та є володарем премії Греммі.

Я їхала за кермом, до мене прийшло натхнення, і я наспівала трек. Моя мама сіла в машину і запитала: "А це що, пісня на Євробачення?". І я зрозуміла, що так, це була вона. Потім приїхала на студію та почала працювати вже з дуже відомим саундпродюсером Вінні Вендітто. Він двічі отримував премію Греммі та співпрацює з Ріанною та Емінемом - зазнасчила співачка.

Крім того, виконавиця розповіла про деякі моменти створення "Open Our Hearts".

Фраза "I'm in every woman" одразу до мене прийшла. Я розуміла, про що буду співати. Знала, що хочу розповісти про жіночу силу. Ми не переробляли мелодію, але змінили українську частину разом з Джамалою. Зробили її ще більш хітовою - підсумувала зірка.

