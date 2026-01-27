Valeriya Force розповіла, як працювала з дворазовим лауреатом Греммі над треком для Нацвідбору до Євробачення-2026

$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 8618 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 19908 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 18266 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 24566 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 23325 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 38433 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 25069 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 49675 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22589 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41848 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4м/с
92%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський доручив командувачу Повітряних сил визначити додаткові опції захисту для Харкова26 січня, 13:18 • 4984 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 12495 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 11182 перегляди
Завтра по всій Україні вимикають світло: що кажуть в Укренерго26 січня, 16:25 • 11170 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу18:05 • 10195 перегляди
Публікації
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу18:05 • 10208 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 19914 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 38435 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 49677 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 42759 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Михайло Федоров
Олег Синєгубов
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско17:14 • 4710 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 11194 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 12506 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 16489 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 35735 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Шахед-136

Valeriya Force розповіла, як працювала з дворазовим лауреатом Греммі над треком для Нацвідбору до Євробачення-2026

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Українська співачка Valeriya Force, учасниця Нацвідбору на Євробачення-2026, розповіла про створення пісні "Open Our Hearts". До її авторства долучився саундпродюсер Вінні Вендітто, володар Греммі, та співачка Джамала.

Valeriya Force розповіла, як працювала з дворазовим лауреатом Греммі над треком для Нацвідбору до Євробачення-2026

Українська співачка Valeriya Force, яка є однією з десяти учасників Нацвідбору на Євробачення-2026 від України, розповіла, хто доєднався до авторства її композиції "Open Our Hearts", з якою вона планує представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю, яке дала артистка для Радіо Промінь.

Деталі

Учасниця національного відбору на Євробачення Valeria Force відверто зізналася, що цього року це не перша її спроба підкорити відбір. Знаменитість зазначила, що ще у 2017-у році подавала заявку, однак тоді не пройшла у лонглист. Проте згодом її кар'єра налагодилася, був створений міжнародний проєкт у США, однак виконавицю не полишало бажання бути почутою у рідній країні.

Зрештою, дівчина вирішила податися на національний відбір та обговорила ідею для конкурсної пісні зі своєю зірковою командою. Однак, як такого треку тоді ще не було, а були лише замальовки. Як виявилося, в перспективі  руку до зведення та аранжування композиції доклав знаменитий саундпродюсер Вінні Вендітто, який працює з найвідомішими світовими зірками та є володарем премії Греммі.

Я їхала за кермом, до мене прийшло натхнення, і я наспівала трек. Моя мама сіла в машину і запитала: "А це що, пісня на Євробачення?". І я зрозуміла, що так, це була вона. Потім приїхала на студію та почала працювати вже з дуже відомим саундпродюсером Вінні Вендітто. Він двічі отримував премію Греммі та співпрацює з Ріанною та Емінемом

- зазнасчила співачка.

Крім того, виконавиця розповіла про деякі моменти створення "Open Our Hearts".

Фраза "I'm in every woman" одразу до мене прийшла. Я розуміла, про що буду співати. Знала, що хочу розповісти про жіночу силу. Ми не переробляли мелодію, але змінили українську частину разом з Джамалою. Зробили її ще більш хітовою

- підсумувала зірка.

Нагадаємо

Українська телеведуча Леся Нікітюк буде однією з ведучих Національного відбору на Євробачення-2026. Разом з нею вестиме шоу Тимур Мірошниченко, а Анна Тульєва стане ведучою передшоу.

Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснею21.01.26, 17:49 • 84592 перегляди

Станіслав Кармазін

КультураМультимедіа
Музикант
Леся Нікітюк