15:14 • 1872 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 3824 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 6162 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 16832 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 23807 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 17765 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 19834 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 37871 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 56988 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 48973 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснею

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Норвезький співак Олександр Рибак бере участь у національному відборі на Євробачення з піснею "Rise". Він вже перемагав у 2009 році та виступав у 2018-му.

Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснею

Популярний норвезький співак та скрипаль Олександр Рибак знову хоче брати участь на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Артист став одним з учасників тамтешнього відбору. Рибак виборюватиме почесне право представляти Норвегію з композицією "Rise", пише УНН.

Варто зазначити, що Олександр не зраджує собі, адже його нова композиція, як і славнозвісна "Fairytale", з якою співак переміг на Євробаченні 2009, має мотиви скрипки. До речі, Олександр вже не вперше намагається гучно повернутися на Євробачення. Зокрема, він вже виступав на конкурсі у 2018-у році з композицією  "That’s How You Write a Song". Проте тоді артист посів лише 15-е місце.

Безумовно, Олександр свою світову популярність здобув після перемоги на Євробаченні в Росії. Виконавець на довгий період часу лишався лідером серед переможців по балах, допоки на конкурсі не змінили систему оцінювання. Крім того, лайв виступ співка вже зібрав понад 120 мільйонів переглядів. .

Новий конкурсний трек Рибака вже можна повністю прослухати на його ютуб-каналі. А те, чи вдасться Олександру знову підкорити "Євробачення" та повернутися на пісенний конкурс уже втретє стане відомо після результатів норвезького відбору.

Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-202620.01.26, 16:39 • 34396 переглядiв

Станіслав Кармазін

КультураУНН Lite
Музикант
Норвегія