Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснею

Популярний норвезький співак та скрипаль Олександр Рибак знову хоче брати участь на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Артист став одним з учасників тамтешнього відбору. Рибак виборюватиме почесне право представляти Норвегію з композицією "Rise", пише УНН.

Варто зазначити, що Олександр не зраджує собі, адже його нова композиція, як і славнозвісна "Fairytale", з якою співак переміг на Євробаченні 2009, має мотиви скрипки. До речі, Олександр вже не вперше намагається гучно повернутися на Євробачення. Зокрема, він вже виступав на конкурсі у 2018-у році з композицією "That’s How You Write a Song". Проте тоді артист посів лише 15-е місце.

Безумовно, Олександр свою світову популярність здобув після перемоги на Євробаченні в Росії. Виконавець на довгий період часу лишався лідером серед переможців по балах, допоки на конкурсі не змінили систему оцінювання. Крім того, лайв виступ співка вже зібрав понад 120 мільйонів переглядів. .

Новий конкурсний трек Рибака вже можна повністю прослухати на його ютуб-каналі. А те, чи вдасться Олександру знову підкорити "Євробачення" та повернутися на пісенний конкурс уже втретє стане відомо після результатів норвезького відбору.

