Ексклюзив
13:37 • 3200 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 10960 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 11134 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 19224 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 20094 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 21250 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 20416 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17309 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36726 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 67945 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзиви
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Співачка Jerry Heil повідомила про поширення неправдивої інформації щодо її байдужості до зборів для ЗСУ. Вона наголосила, що її брат служить у війську, і вона регулярно підтримує його збори, а також брала участь у багатьох благодійних ініціативах.

Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026

Українська співачка Jerry Heil повідомила в Instagram-stories про спроби усунути її з Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2026", пише УНН.

Деталі

За словами артистки, у мережі можуть поширювати неправдиву інформацію про її нібито байдужу позицію щодо зборів для ЗСУ через "падаючі охоплення". 

Знаменитість додала, що її брат служить у війську, і вона регулярно робить внески на його збори, закликаючи до цього і своїх підписників. 

"Надійшла інформація, що мене просто хочуть знести з нацвідбору і зараз будуть поширювати обман про те, що я нібито не підтримую збори, бо "падають охоплення". Не ведіться, бо мій брат - військовий. Ось, наприклад, актуальний збір, який він просив поширити, на який я доначу і сама, і періодично робимо збори з вами", – заявила співачка.

Виконавиця також нагадала і про інші благодійні ініціативи. Під час "Євробачення-2024" вона разом із alyona alyona збирала кошти на відновлення гімназії, зруйнованої окупантами, загалом вдалося зібрати 10 мільйонів гривень.

Окрім того, Jerry Heil брала участь у зборах на кейсевак, дрони та керовані турелі, а також порушувала тему повернення українських дітей, який викрала росія.  

"Тим, хто збирався поширювати брехню, бажаю хоч трохи совісті. Намагатися завалити українського артиста в такий спосіб в такий нелегкий час... Якщо ті, хто намагається це зробити, живуть тут, в Україні, чому так мало любові до своїх людей?" - додала співачка, звертаючись до аудиторії.

Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві09.08.25, 18:20 • 161248 переглядiв

 

Станіслав Кармазін

Суспільство Культура УНН Lite
