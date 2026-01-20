Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026
Київ • УНН
Співачка Jerry Heil повідомила про поширення неправдивої інформації щодо її байдужості до зборів для ЗСУ. Вона наголосила, що її брат служить у війську, і вона регулярно підтримує його збори, а також брала участь у багатьох благодійних ініціативах.
Українська співачка Jerry Heil повідомила в Instagram-stories про спроби усунути її з Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2026", пише УНН.
Деталі
За словами артистки, у мережі можуть поширювати неправдиву інформацію про її нібито байдужу позицію щодо зборів для ЗСУ через "падаючі охоплення".
Знаменитість додала, що її брат служить у війську, і вона регулярно робить внески на його збори, закликаючи до цього і своїх підписників.
"Надійшла інформація, що мене просто хочуть знести з нацвідбору і зараз будуть поширювати обман про те, що я нібито не підтримую збори, бо "падають охоплення". Не ведіться, бо мій брат - військовий. Ось, наприклад, актуальний збір, який він просив поширити, на який я доначу і сама, і періодично робимо збори з вами", – заявила співачка.
Виконавиця також нагадала і про інші благодійні ініціативи. Під час "Євробачення-2024" вона разом із alyona alyona збирала кошти на відновлення гімназії, зруйнованої окупантами, загалом вдалося зібрати 10 мільйонів гривень.
Окрім того, Jerry Heil брала участь у зборах на кейсевак, дрони та керовані турелі, а також порушувала тему повернення українських дітей, який викрала росія.
"Тим, хто збирався поширювати брехню, бажаю хоч трохи совісті. Намагатися завалити українського артиста в такий спосіб в такий нелегкий час... Якщо ті, хто намагається це зробити, живуть тут, в Україні, чому так мало любові до своїх людей?" - додала співачка, звертаючись до аудиторії.
