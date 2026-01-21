Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песней

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:14 • 1674 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 3516 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30 • 5880 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43 • 16655 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 23657 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 17724 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 19810 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 37849 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 56965 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 48949 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 24344 просмотра
Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса ожидает четвертого ребенка21 января, 07:22 • 8170 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT21 января, 08:33 • 21481 просмотра
В четырех областях обесточивание после новых атак рф, идет работа, чтобы дать больше электричества для населения - Минэнерго21 января, 09:24 • 4210 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 17332 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой14:44 • 3516 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
12:43 • 16655 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 17428 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
10:55 • 23657 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 46136 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Михаил Федоров
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Государственная граница Украины
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo15:49 • 2 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 17426 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 24406 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 23031 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 28964 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка

Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песней

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Норвежский певец Александр Рыбак участвует в национальном отборе на Евровидение с песней "Rise". Он уже побеждал в 2009 году и выступал в 2018-м.

Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песней

Популярный норвежский певец и скрипач Александр Рыбак снова хочет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение". Артист стал одним из участников местного отбора. Рыбак будет бороться за почетное право представлять Норвегию с композицией "Rise", пишет УНН.

Стоит отметить, что Александр не изменяет себе, ведь его новая композиция, как и знаменитая "Fairytale", с которой певец победил на Евровидении 2009, имеет мотивы скрипки. Кстати, Александр уже не впервые пытается громко вернуться на Евровидение. В частности, он уже выступал на конкурсе в 2018 году с композицией "That’s How You Write a Song". Однако тогда артист занял лишь 15-е место.

Безусловно, Александр свою мировую популярность получил после победы на Евровидении в России. Исполнитель на долгий период времени оставался лидером среди победителей по баллам, пока на конкурсе не изменили систему оценивания. Кроме того, лайв выступление певца уже собрало более 120 миллионов просмотров. .

Новый конкурсный трек Рыбака уже можно полностью прослушать на его ютуб-канале. А то, удастся ли Александру снова покорить "Евровидение" и вернуться на песенный конкурс уже в третий раз, станет известно после результатов норвежского отбора.

Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-202620.01.26, 16:39 • 34394 просмотра

Станислав Кармазин

КультураУНН Lite
Музыкант
Норвегия