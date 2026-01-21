Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песней

Популярный норвежский певец и скрипач Александр Рыбак снова хочет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение". Артист стал одним из участников местного отбора. Рыбак будет бороться за почетное право представлять Норвегию с композицией "Rise", пишет УНН.

Стоит отметить, что Александр не изменяет себе, ведь его новая композиция, как и знаменитая "Fairytale", с которой певец победил на Евровидении 2009, имеет мотивы скрипки. Кстати, Александр уже не впервые пытается громко вернуться на Евровидение. В частности, он уже выступал на конкурсе в 2018 году с композицией "That’s How You Write a Song". Однако тогда артист занял лишь 15-е место.

Безусловно, Александр свою мировую популярность получил после победы на Евровидении в России. Исполнитель на долгий период времени оставался лидером среди победителей по баллам, пока на конкурсе не изменили систему оценивания. Кроме того, лайв выступление певца уже собрало более 120 миллионов просмотров. .

Новый конкурсный трек Рыбака уже можно полностью прослушать на его ютуб-канале. А то, удастся ли Александру снова покорить "Евровидение" и вернуться на песенный конкурс уже в третий раз, станет известно после результатов норвежского отбора.

