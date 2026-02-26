Атака на Киев: городские власти рассказали о последствиях вражеских ударов
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева российские войска повредили 9-этажный жилой дом. В Голосеевском и Печерском районах столицы произошли возгорания.
В Дарницком районе Киева россияне повредили 9-этажный жилой дом. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Подробности
По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.
Также, по словам Ткаченко, в Голосеевском районе столицы произошло возгорание на территории частной усадьбы. Информация уточняется. Кроме того, в Печерском районе Киева горел 2-этажный частный дом.
В свою очередь городской голова Виталий Кличко уточнил, что в Дарницком районе в результате падения обломков взрывной волной повреждены окна и двери в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома: пожара нет, пострадавших не обнаружено.
В Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей. Пожар локализовали. В Печерском районе произошло возгорание в частном доме. Пожар ликвидировали
Напомним
Киев в ночь на четверг, 26 февраля, подвергся вражеской комбинированной атаке.
