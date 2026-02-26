Атака на Киев: городские власти рассказали о последствиях вражеских ударов

$43.260.03
50.970.04
ukenru
25 февраля, 19:42 • 11251 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 20224 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 19769 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 18552 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 16990 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 15225 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 28909 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18573 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17843 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 35688 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.4м/с
82%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Орбан усилил антиукраинскую риторику накануне выборов и блокирует помощь ЕС Киеву25 февраля, 21:05 • 7084 просмотра
Доля нефтегазовых доходов РФ в бюджете снизится до менее чем 20% в 2026 году - СВР25 февраля, 21:27 • 7440 просмотра
Трамп стремится к завершению войны в Украине за месяц: Axios узнал подробности разговора президента США с Зеленским23:26 • 5856 просмотра
Миротворцы в Украине: союзники не согласятся без "разрешения" Путина - The Telegraph00:27 • 8268 просмотра
Враг атаковал Запорожье и область дронами: первые подробности01:25 • 4972 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 28909 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 35688 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 56449 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 65903 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 84034 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Музыкант
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Испания
Германия
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 24370 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 28172 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 31464 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 34088 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 42166 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Ту-95

Атака на Киев: городские власти рассказали о последствиях вражеских ударов

Киев • УНН

 • 186 просмотра

В Дарницком районе Киева российские войска повредили 9-этажный жилой дом. В Голосеевском и Печерском районах столицы произошли возгорания.

Атака на Киев: городские власти рассказали о последствиях вражеских ударов

В Дарницком районе Киева россияне повредили 9-этажный жилой дом. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.

Также, по словам Ткаченко, в Голосеевском районе столицы произошло возгорание на территории частной усадьбы. Информация уточняется. Кроме того, в Печерском районе Киева горел 2-этажный частный дом.

В свою очередь городской голова Виталий Кличко уточнил, что в Дарницком районе в результате падения обломков взрывной волной повреждены окна и двери в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома: пожара нет, пострадавших не обнаружено.

В Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей. Пожар локализовали. В Печерском районе произошло возгорание в частном доме. Пожар ликвидировали

- резюмировал Кличко.

Напомним

Киев в ночь на четверг, 26 февраля, подвергся вражеской комбинированной атаке.

В Киеве с 26 февраля возобновляется работа электротранспорта на правом берегу - КГГА25.02.26, 16:11 • 2910 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Война в Украине
Виталий Кличко