Партизаны "АТЕШ" вывели из строя антенны РЭБ под Севастополем

Агенты партизанского движения "АТЕШ" вывели из строя антенны РЭБ под временно оккупированным Севастополем. Об этом сообщается в Telegram-канале движения, информирует УНН.

Отмечается, что ко Дню сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя агенты "АТЕШ" провели успешную диверсию на объекте связи, где оккупанты разместили антенны комплексов радиоэлектронной борьбы. Оборудование находилось на вышке возле села Гончарное.

Эта вышка была оснащена антеннами РЭБ, которые создавали помехи для наших дронов в секторе. Агенты "АТЕШ" подожгли релейные шкафы у основания вышки - именно в них расположена силовая электроника и высокочастотные кабели. При их повреждении антенны на вершине превращаются в бесполезный металлолом: сигнал просто не доходит. Восстановить такое оборудование очень сложно, дорого и долго