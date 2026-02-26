Партизаны "АТЕШ" вывели из строя антенны РЭБ под Севастополем
Киев • УНН
Агенты партизанского движения "АТЕШ" успешно совершили диверсию на объекте связи возле села Гончарное, выведя из строя антенны РЭБ. Это открыло воздушный коридор для дронов ВСУ и сделало военные объекты РФ легкой мишенью.
Агенты партизанского движения "АТЕШ" вывели из строя антенны РЭБ под временно оккупированным Севастополем. Об этом сообщается в Telegram-канале движения, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что ко Дню сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя агенты "АТЕШ" провели успешную диверсию на объекте связи, где оккупанты разместили антенны комплексов радиоэлектронной борьбы. Оборудование находилось на вышке возле села Гончарное.
Эта вышка была оснащена антеннами РЭБ, которые создавали помехи для наших дронов в секторе. Агенты "АТЕШ" подожгли релейные шкафы у основания вышки - именно в них расположена силовая электроника и высокочастотные кабели. При их повреждении антенны на вершине превращаются в бесполезный металлолом: сигнал просто не доходит. Восстановить такое оборудование очень сложно, дорого и долго
Указывается, что работа вражеской РЭБ в районе полностью прекращена. Это открыло воздушный коридор для эффективного применения беспилотников сил обороны Украины. Рядом расположены военные объекты, которые стали легкой мишенью для СОУ:
- 58-й ЦМТО – склады неприкосновенного запаса техники связи ЧФ РФ;
- запасной командный пункт Черноморского флота "Алсу-2";
- 15-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада.
Напомним
На Арабатской стрелке, недалеко от н.п. Стрелковое (Херсонская область) агент партизанского движения "АТЕШ" вывел из строя трансформаторный шкаф вышки связи.
