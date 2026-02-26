$43.260.03
25 февраля, 19:42 • 10737 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 19188 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 19209 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 18084 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 16705 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 15067 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 28485 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18501 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17794 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 35342 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Партизаны "АТЕШ" вывели из строя антенны РЭБ под Севастополем

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Агенты партизанского движения "АТЕШ" успешно совершили диверсию на объекте связи возле села Гончарное, выведя из строя антенны РЭБ. Это открыло воздушный коридор для дронов ВСУ и сделало военные объекты РФ легкой мишенью.

Партизаны "АТЕШ" вывели из строя антенны РЭБ под Севастополем

Агенты партизанского движения "АТЕШ" вывели из строя антенны РЭБ под временно оккупированным Севастополем. Об этом сообщается в Telegram-канале движения, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ко Дню сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя агенты "АТЕШ" провели успешную диверсию на объекте связи, где оккупанты разместили антенны комплексов радиоэлектронной борьбы. Оборудование находилось на вышке возле села Гончарное.

Эта вышка была оснащена антеннами РЭБ, которые создавали помехи для наших дронов в секторе. Агенты "АТЕШ" подожгли релейные шкафы у основания вышки - именно в них расположена силовая электроника и высокочастотные кабели. При их повреждении антенны на вершине превращаются в бесполезный металлолом: сигнал просто не доходит. Восстановить такое оборудование очень сложно, дорого и долго

- говорится в сообщении.

Указывается, что работа вражеской РЭБ в районе полностью прекращена. Это открыло воздушный коридор для эффективного применения беспилотников сил обороны Украины. Рядом расположены военные объекты, которые стали легкой мишенью для СОУ:

  • 58-й ЦМТО – склады неприкосновенного запаса техники связи ЧФ РФ;
    • запасной командный пункт Черноморского флота "Алсу-2";
      • 15-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада.

        Напомним

        На Арабатской стрелке, недалеко от н.п. Стрелковое (Херсонская область) агент партизанского движения "АТЕШ" вывел из строя трансформаторный шкаф вышки связи.

        Партизаны движения АТЕШ разведали скрытые склады Черноморского флота РФ и узел спецсвязи в Новороссийске23.02.26, 08:05 • 3807 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Война в Украине
        Война в Украине
        Крым
        Севастополь