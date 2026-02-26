$43.260.03
25 лютого, 19:42 • 10850 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 19435 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 19321 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 18183 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 16761 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 15107 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 28564 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18518 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17804 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 35400 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Партизани "АТЕШ" вивели з ладу антени РЕБ під Севастополем

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Агенти партизанського руху "АТЕШ" успішно здійснили диверсію на об'єкті зв'язку біля села Гончарне, вивівши з ладу антени РЕБ. Це відкрило повітряний коридор для дронів ЗСУ та зробило військові об'єкти рф легкою мішенню.

Партизани "АТЕШ" вивели з ладу антени РЕБ під Севастополем

Агенти партизанського руху "АТЕШ" вивели з ладу антени РЕБ під тимчасово окупованим Севастополем. Про це повідомляється у Telegram-каналі руху, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що до Дня опору окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополя агенти "АТЕШ" провели успішну диверсію на об'єкті зв'язку, де окупанти розмістили антени комплексів радіоелектронної боротьби. Обладнання знаходилося на вежі біля села Гончарне.

Ця вежа була оснащена антенами РЕБ, які створювали перешкоди для наших дронів у секторі. Агенти "АТЕШ" підпалили релейні шафи біля основи вежі - саме в них розташована силова електроніка та високочастотні кабелі. При їх пошкодженні антени на вершині перетворюються на марний металобрухт: сигнал просто не доходить. Відновити таке обладнання дуже складно, дорого і довго

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що роботу ворожої РЕБ у районі повністю припинено. Це відкрило повітряний коридор для ефективного застосування безпілотників сил оборони України. Поруч розташовані військові об'єкти, які стали легкою мішенню для СОУ:

  • 58-й ЦМТО – склади недоторканного запасу техніки зв'язку чф рф;
    • запасний командний пункт Чорноморського флоту "Алсу-2";
      • 15-а окрема берегова ракетно-артилерійська бригада.

        Нагадаємо

        На Арабатській стрілці, неподалік н.п. Стрілковий (Херсонська область) агент партизанського руху "АТЕШ" вивів з ладу трансформаторну шафу вежі зв'язку.

