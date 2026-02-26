Партизани "АТЕШ" вивели з ладу антени РЕБ під Севастополем

Агенти партизанського руху "АТЕШ" вивели з ладу антени РЕБ під тимчасово окупованим Севастополем. Про це повідомляється у Telegram-каналі руху, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що до Дня опору окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополя агенти "АТЕШ" провели успішну диверсію на об'єкті зв'язку, де окупанти розмістили антени комплексів радіоелектронної боротьби. Обладнання знаходилося на вежі біля села Гончарне.

Ця вежа була оснащена антенами РЕБ, які створювали перешкоди для наших дронів у секторі. Агенти "АТЕШ" підпалили релейні шафи біля основи вежі - саме в них розташована силова електроніка та високочастотні кабелі. При їх пошкодженні антени на вершині перетворюються на марний металобрухт: сигнал просто не доходить. Відновити таке обладнання дуже складно, дорого і довго - йдеться у повідомленні.

Вказується, що роботу ворожої РЕБ у районі повністю припинено. Це відкрило повітряний коридор для ефективного застосування безпілотників сил оборони України. Поруч розташовані військові об'єкти, які стали легкою мішенню для СОУ:

58-й ЦМТО – склади недоторканного запасу техніки зв'язку чф рф;

запасний командний пункт Чорноморського флоту "Алсу-2";

15-а окрема берегова ракетно-артилерійська бригада.

Нагадаємо

На Арабатській стрілці, неподалік н.п. Стрілковий (Херсонська область) агент партизанського руху "АТЕШ" вивів з ладу трансформаторну шафу вежі зв'язку.

