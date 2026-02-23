Партизани руху АТЕШ розвідали приховані склади Чорноморського флоту рф та вузол спецзв’язку в новоросійську
Київ • УНН
Агенти АТЕШ виявили замасковані об'єкти логістики та управління Чорноморського флоту рф у новоросійську. Розвідка зафіксувала активне використання складських зон та вузла спецзв'язку, де очікується відставка командувача ЧФ.
Агенти підпілля провели масштабне дослідження військової інфраструктури окупантів у районі новоросійська, виявивши замасковані об'єкти логістики та управління. Розвідники зафіксували активне використання складських зон для розосередження боєприпасів та палива, що свідчить про спроби загарбників захистити ресурси від імовірних ударів по портовій зоні. Про це пише УНН.
Деталі
Наші агенти повідомляють: на об’єкт зачастили високопоставлені гості з москви. Це пов’язано з інспекцією і, швидше за все, з підготовкою до швидкої відставки командувача чф
Військовий склад, розташований за координатами 44.690642, 37.754884, був ретельно прихований у складках місцевості, проте партизанам вдалося задокументувати підвищену активність на його території.
Об'єкт посилено охороняється військовими, там функціонують вишки спостереження та зв’язку, а також проводяться інженерні роботи з використанням бетонних плит для зміцнення споруд.
Використання цієї зони як тилового складу підтверджує стратегію рашистів щодо перенесення критичних запасів подалі від основних причалів порту новоросійська.
Стеження за вузлом зв’язку та кадрові чистки у флоті
Паралельно підпілля веде безперервне спостереження за 37-м окремим узлом спецзв’язку, який є ключовою ланкою в управлінні чорноморським флотом. Саме через цю військову частину проходять прямі накази з москви та координуються всі дії ворожого угруповання в морі. Часті візити перевірок із російської столиці на цей об'єкт пов’язують із незадовільними результатами діяльності флоту та підготовкою до зміни вищого командного складу, що вказує на кризу управління всередині окупаційного контингенту.
