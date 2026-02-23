$43.270.00
22 лютого, 19:57 • 14040 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 29148 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 31900 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 38873 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 37888 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 47481 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 53163 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 42543 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 68836 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 74970 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Партизани руху АТЕШ розвідали приховані склади Чорноморського флоту рф та вузол спецзв’язку в новоросійську

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Агенти АТЕШ виявили замасковані об'єкти логістики та управління Чорноморського флоту рф у новоросійську. Розвідка зафіксувала активне використання складських зон та вузла спецзв'язку, де очікується відставка командувача ЧФ.

Партизани руху АТЕШ розвідали приховані склади Чорноморського флоту рф та вузол спецзв’язку в новоросійську

Агенти підпілля провели масштабне дослідження військової інфраструктури окупантів у районі новоросійська, виявивши замасковані об'єкти логістики та управління. Розвідники зафіксували активне використання складських зон для розосередження боєприпасів та палива, що свідчить про спроби загарбників захистити ресурси від імовірних ударів по портовій зоні. Про це пише УНН.

Деталі

Наші агенти повідомляють: на об’єкт зачастили високопоставлені гості з москви. Це пов’язано з інспекцією і, швидше за все, з підготовкою до швидкої відставки командувача чф

– зазначають у русі "АТЕШ" щодо ситуації навколо вузла спецзв’язку.

Військовий склад, розташований за координатами 44.690642, 37.754884, був ретельно прихований у складках місцевості, проте партизанам вдалося задокументувати підвищену активність на його території.

Об'єкт посилено охороняється військовими, там функціонують вишки спостереження та зв’язку, а також проводяться інженерні роботи з використанням бетонних плит для зміцнення споруд.

Командування окупаційних військ у Криму підробляє підписи строковиків для їх відправлення на фронт – АТЕШ22.02.26, 07:55 • 4906 переглядiв

Використання цієї зони як тилового складу підтверджує стратегію рашистів щодо перенесення критичних запасів подалі від основних причалів порту новоросійська.

Стеження за вузлом зв’язку та кадрові чистки у флоті

Паралельно підпілля веде безперервне спостереження за 37-м окремим узлом спецзв’язку, який є ключовою ланкою в управлінні чорноморським флотом. Саме через цю військову частину проходять прямі накази з москви та координуються всі дії ворожого угруповання в морі. Часті візити перевірок із російської столиці на цей об'єкт пов’язують із незадовільними результатами діяльності флоту та підготовкою до зміни вищого командного складу, що вказує на кризу управління всередині окупаційного контингенту.

Партизани АТЕШ зафіксували зниження активності на аеродромі Саки після ударів ЗСУ21.02.26, 08:05 • 4720 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні