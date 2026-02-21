Партизани АТЕШ зафіксували зниження активності на аеродромі Саки після ударів ЗСУ

Агенти руху АТЕШ підтверджують різке скорочення польотів російської авіації на військовому аеродромі в Новофедорівці після серії успішних атак Сил оборони України. Окупанти почали терміново перебазовувати вцілілу техніку та ховати її в укріплені ангари, намагаючись врятувати залишки 43-го морського штурмового авіаполку. Про це пише УНН.

Деталі

Наразі аеродром продовжує функціонувати у вкрай обмеженому режимі, що стало прямим результатом точного ураження інфраструктури об'єкта. Партизани зазначають, що після вибухів на складах паливо-мастильних матеріалів та боєприпасів загарбники змушені розосереджувати літаки Су-30СМ та Су-24М по інших майданчиках у Криму.

Партизани "АТЕШ" знищили вежу зв'язку в липецьку, що використовувалася силовиками рф

Попри спроби ворога зміцнити оборону, розвідувальна мережа продовжує фіксувати переміщення техніки та координати підземних командних пунктів.

Розвідувальна підтримка Сил оборони України

Успіх ударів по аеродрому Саки забезпечується систематичною передачею даних про капоніри, вузли зв'язку та місця розташування ударних БПЛА "Оріон" і "Форпост". Партизани АТЕШ наголошують, що їхня робота "зсередини" дозволяє ЗСУ завдавати болючих ударів по логістиці російської морської авіації, яка тероризує акваторію Чорного моря.

Весь перелік цілей, включно з транспортними літаками Ан-26 та вертольотами різних типів, перебуває під постійним наглядом українського підпілля.

Ворог може ховати літаки та перекидати техніку, але він не може сховатися від очей місцевого населення. Ми бачимо все, ми передаємо все – і результати говорять самі за себе – йдеться в повідомленні АТЕШ.

Окупаційні підрозділи на Херсонщині мають критичні проблеми з пальним через удари по Криму - "АТЕШ"