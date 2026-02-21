Партизани АТЕШ зафіксували зниження активності на аеродромі Саки після ударів ЗСУ

$43.270.03
50.920.34
ukenru
20 лютого, 19:44 • 12539 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 22280 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 19076 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 24637 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 24580 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 22003 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 24999 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 45469 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15474 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21552 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Забирайтеся з Донбасу: Зеленський розкрив вимоги США та росії щодо завершення війни20 лютого, 20:25 • 4666 перегляди
Країни, які погано ставляться до США, "заплатять за це" - Трамп20 лютого, 20:39 • 4150 перегляди
Киянам не доведеться платити за відсутнє опалення у січні, але є нюанси 20 лютого, 21:00 • 4486 перегляди
Голова ООН у справах біженців Саліх назвав дипломатію єдиним шляхом до завершення війни в Україні20 лютого, 21:26 • 3664 перегляди
Трамп запровадив глобальні 10-відсоткові мита у відповідь на рішення Верховного судуPhoto21 лютого, 00:13 • 11764 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 26055 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 35345 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 45469 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 64874 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 101682 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Алі Хаменеї
Ніколас Мадуро
Сполучені Штати Америки
Україна
Вашингтон
Пентагон
Іран
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 8016 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 11714 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 17626 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 40528 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 42972 перегляди
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Золото

Партизани АТЕШ зафіксували зниження активності на аеродромі Саки після ударів ЗСУ

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Партизани АТЕШ зафіксували скорочення польотів російської авіації на аеродромі в Новофедорівці після атак ЗСУ. Окупанти перебазовують техніку та ховають її в ангари, а аеродром функціонує в обмеженому режимі.

Партизани АТЕШ зафіксували зниження активності на аеродромі Саки після ударів ЗСУ

Агенти руху АТЕШ підтверджують різке скорочення польотів російської авіації на військовому аеродромі в Новофедорівці після серії успішних атак Сил оборони України. Окупанти почали терміново перебазовувати вцілілу техніку та ховати її в укріплені ангари, намагаючись врятувати залишки 43-го морського штурмового авіаполку. Про це пише УНН.

Деталі

Наразі аеродром продовжує функціонувати у вкрай обмеженому режимі, що стало прямим результатом точного ураження інфраструктури об'єкта. Партизани зазначають, що після вибухів на складах паливо-мастильних матеріалів та боєприпасів загарбники змушені розосереджувати літаки Су-30СМ та Су-24М по інших майданчиках у Криму.

Партизани "АТЕШ" знищили вежу зв'язку в липецьку, що використовувалася силовиками рф19.02.26, 07:15 • 5052 перегляди

Попри спроби ворога зміцнити оборону, розвідувальна мережа продовжує фіксувати переміщення техніки та координати підземних командних пунктів.

Розвідувальна підтримка Сил оборони України

Успіх ударів по аеродрому Саки забезпечується систематичною передачею даних про капоніри, вузли зв'язку та місця розташування ударних БПЛА "Оріон" і "Форпост". Партизани АТЕШ наголошують, що їхня робота "зсередини" дозволяє ЗСУ завдавати болючих ударів по логістиці російської морської авіації, яка тероризує акваторію Чорного моря.

Весь перелік цілей, включно з транспортними літаками Ан-26 та вертольотами різних типів, перебуває під постійним наглядом українського підпілля.

Ворог може ховати літаки та перекидати техніку, але він не може сховатися від очей місцевого населення. Ми бачимо все, ми передаємо все – і результати говорять самі за себе

– йдеться в повідомленні АТЕШ.

Окупаційні підрозділи на Херсонщині мають критичні проблеми з пальним через удари по Криму - "АТЕШ"09.02.26, 07:32 • 4437 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Су-24
Су-30
Збройні сили України
Чорне море
Крим