20 февраля, 19:44 • 12599 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 22383 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 19144 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 24693 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 24613 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 22020 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 25023 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 45520 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15480 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21559 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Графики отключений электроэнергии
Партизаны АТЕШ зафиксировали снижение активности на аэродроме Саки после ударов ВСУ

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Партизаны АТЕШ зафиксировали сокращение полетов российской авиации на аэродроме в Новофедоровке после атак ВСУ. Оккупанты перебазируют технику и прячут ее в ангары, а аэродром функционирует в ограниченном режиме.

Партизаны АТЕШ зафиксировали снижение активности на аэродроме Саки после ударов ВСУ

Агенты движения АТЕШ подтверждают резкое сокращение полетов российской авиации на военном аэродроме в Новофедоровке после серии успешных атак Сил обороны Украины. Оккупанты начали срочно перебазировать уцелевшую технику и прятать ее в укрепленные ангары, пытаясь спасти остатки 43-го морского штурмового авиаполка. Об этом пишет УНН.

Детали

Сейчас аэродром продолжает функционировать в крайне ограниченном режиме, что стало прямым результатом точного поражения инфраструктуры объекта. Партизаны отмечают, что после взрывов на складах горюче-смазочных материалов и боеприпасов захватчики вынуждены рассредоточивать самолеты Су-30СМ и Су-24М по другим площадкам в Крыму.

Партизаны "АТЕШ" уничтожили вышку связи в Липецке, которая использовалась силовиками РФ19.02.26, 07:15 • 5052 просмотра

Несмотря на попытки врага укрепить оборону, разведывательная сеть продолжает фиксировать перемещения техники и координаты подземных командных пунктов.

Разведывательная поддержка Сил обороны Украины

Успех ударов по аэродрому Саки обеспечивается систематической передачей данных о капонирах, узлах связи и местах расположения ударных БПЛА "Орион" и "Форпост". Партизаны АТЕШ отмечают, что их работа "изнутри" позволяет ВСУ наносить болезненные удары по логистике российской морской авиации, которая терроризирует акваторию Черного моря.

Весь перечень целей, включая транспортные самолеты Ан-26 и вертолеты различных типов, находится под постоянным наблюдением украинского подполья.

Враг может прятать самолеты и перебрасывать технику, но он не может скрыться от глаз местного населения. Мы видим все, мы передаем все – и результаты говорят сами за себя

– говорится в сообщении АТЕШ.

Оккупационные подразделения на Херсонщине имеют критические проблемы с горючим из-за ударов по Крыму - "АТЕШ"09.02.26, 07:32 • 4437 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Сухой Су-24
Сухой Су-30
Вооруженные силы Украины
Черное море
Крым