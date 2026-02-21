Партизаны АТЕШ зафиксировали снижение активности на аэродроме Саки после ударов ВСУ
Киев • УНН
Партизаны АТЕШ зафиксировали сокращение полетов российской авиации на аэродроме в Новофедоровке после атак ВСУ. Оккупанты перебазируют технику и прячут ее в ангары, а аэродром функционирует в ограниченном режиме.
Агенты движения АТЕШ подтверждают резкое сокращение полетов российской авиации на военном аэродроме в Новофедоровке после серии успешных атак Сил обороны Украины. Оккупанты начали срочно перебазировать уцелевшую технику и прятать ее в укрепленные ангары, пытаясь спасти остатки 43-го морского штурмового авиаполка. Об этом пишет УНН.
Детали
Сейчас аэродром продолжает функционировать в крайне ограниченном режиме, что стало прямым результатом точного поражения инфраструктуры объекта. Партизаны отмечают, что после взрывов на складах горюче-смазочных материалов и боеприпасов захватчики вынуждены рассредоточивать самолеты Су-30СМ и Су-24М по другим площадкам в Крыму.
Несмотря на попытки врага укрепить оборону, разведывательная сеть продолжает фиксировать перемещения техники и координаты подземных командных пунктов.
Разведывательная поддержка Сил обороны Украины
Успех ударов по аэродрому Саки обеспечивается систематической передачей данных о капонирах, узлах связи и местах расположения ударных БПЛА "Орион" и "Форпост". Партизаны АТЕШ отмечают, что их работа "изнутри" позволяет ВСУ наносить болезненные удары по логистике российской морской авиации, которая терроризирует акваторию Черного моря.
Весь перечень целей, включая транспортные самолеты Ан-26 и вертолеты различных типов, находится под постоянным наблюдением украинского подполья.
Враг может прятать самолеты и перебрасывать технику, но он не может скрыться от глаз местного населения. Мы видим все, мы передаем все – и результаты говорят сами за себя
