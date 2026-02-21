Партизаны АТЕШ зафиксировали снижение активности на аэродроме Саки после ударов ВСУ

Агенты движения АТЕШ подтверждают резкое сокращение полетов российской авиации на военном аэродроме в Новофедоровке после серии успешных атак Сил обороны Украины. Оккупанты начали срочно перебазировать уцелевшую технику и прятать ее в укрепленные ангары, пытаясь спасти остатки 43-го морского штурмового авиаполка. Об этом пишет УНН.

Детали

Сейчас аэродром продолжает функционировать в крайне ограниченном режиме, что стало прямым результатом точного поражения инфраструктуры объекта. Партизаны отмечают, что после взрывов на складах горюче-смазочных материалов и боеприпасов захватчики вынуждены рассредоточивать самолеты Су-30СМ и Су-24М по другим площадкам в Крыму.

Партизаны "АТЕШ" уничтожили вышку связи в Липецке, которая использовалась силовиками РФ

Несмотря на попытки врага укрепить оборону, разведывательная сеть продолжает фиксировать перемещения техники и координаты подземных командных пунктов.

Разведывательная поддержка Сил обороны Украины

Успех ударов по аэродрому Саки обеспечивается систематической передачей данных о капонирах, узлах связи и местах расположения ударных БПЛА "Орион" и "Форпост". Партизаны АТЕШ отмечают, что их работа "изнутри" позволяет ВСУ наносить болезненные удары по логистике российской морской авиации, которая терроризирует акваторию Черного моря.

Весь перечень целей, включая транспортные самолеты Ан-26 и вертолеты различных типов, находится под постоянным наблюдением украинского подполья.

Враг может прятать самолеты и перебрасывать технику, но он не может скрыться от глаз местного населения. Мы видим все, мы передаем все – и результаты говорят сами за себя – говорится в сообщении АТЕШ.

Оккупационные подразделения на Херсонщине имеют критические проблемы с горючим из-за ударов по Крыму - "АТЕШ"