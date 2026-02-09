Оккупационные подразделения на Херсонщине имеют критические проблемы с горючим из-за ударов по Крыму - "АТЕШ"

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало масштабные перебои со снабжением топливом российских войск на оккупированной части Херсонской области. Из-за успешных действий Сил обороны Украины логистические цепочки врага разорваны, что вынудило командование захватчиков перевести часть подразделений на режим строгой экономии ресурсов. Об этом пишет УНН.

Подробности

По информации подполья, ситуация с горюче-смазочными материалами стала критической для подразделений, держащих оборону на левобережье.

Агенты движения "АТЕШ" фиксируют серьезные перебои со снабжением топливом подразделений оккупационных войск на херсонском направлении. Темпы поставок резко просели, вводятся ограничения на использование техники, часть подразделений переводится на "экономный режим" - сообщили партизаны.

Особенно остро дефицит ощущается в 337-м десантно-штурмовом полку и присоединенных к нему мотострелковых частях. Движение сообщает о постоянных задержках и хаосе в логистике: "Отмечаются задержки подвоза топлива, несогласованность графиков и перебои с заправкой бронетехники и автотранспорта".

Командование РФ пытается манипулировать остатками ресурсов, скрывая правду от солдат: "Командование вынуждено в ручном режиме перераспределять остатки горючего, отдавая приоритет отдельным участкам, при этом пытаясь скрыть реальные масштабы проблем от личного состава".

Успешный удар по железнодорожному эшелону в Гвардейском

Причиной топливного коллапса стала потеря стратегического узла в оккупированном Крыму, через который осуществлялось снабжение всей южной группировки. Причиной стал успешный огневой удар Сил обороны Украины по железнодорожному эшелону с топливом на наливной эстакаде нефтебазы в районе н.п. Гвардейское. Удар пришелся по одному из ключевых логистических узлов, через который обеспечивалась южная группировка войск РФ, включая херсонское направление - подчеркнули в "АТЕШ".

