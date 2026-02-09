Оккупационные подразделения на Херсонщине имеют критические проблемы с горючим из-за ударов по Крыму - "АТЕШ"

$43.140.00
8 февраля, 19:59 • 11389 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 25414 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 28866 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 29018 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 29531 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 23905 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 16253 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12814 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24996 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 39482 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 34586 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 56058 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto

Эксклюзив

6 февраля, 14:41 • 74124 просмотра
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 74124 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 67948 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес

Эксклюзив

6 февраля, 11:00 • 67955 просмотра
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 67955 просмотра
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 27544 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 41469 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 42827 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 51300 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 53840 просмотра
Оккупационные подразделения на Херсонщине имеют критические проблемы с горючим из-за ударов по Крыму - "АТЕШ"

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало перебои со снабжением горючим российских войск на оккупированной Херсонщине. Причиной стал удар Сил обороны Украины по железнодорожному эшелону в Гвардейском.

Оккупационные подразделения на Херсонщине имеют критические проблемы с горючим из-за ударов по Крыму - "АТЕШ"

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало масштабные перебои со снабжением топливом российских войск на оккупированной части Херсонской области. Из-за успешных действий Сил обороны Украины логистические цепочки врага разорваны, что вынудило командование захватчиков перевести часть подразделений на режим строгой экономии ресурсов. Об этом пишет УНН.

Подробности

По информации подполья, ситуация с горюче-смазочными материалами стала критической для подразделений, держащих оборону на левобережье.

Агенты движения "АТЕШ" фиксируют серьезные перебои со снабжением топливом подразделений оккупационных войск на херсонском направлении. Темпы поставок резко просели, вводятся ограничения на использование техники, часть подразделений переводится на "экономный режим"

- сообщили партизаны.

Особенно остро дефицит ощущается в 337-м десантно-штурмовом полку и присоединенных к нему мотострелковых частях. Движение сообщает о постоянных задержках и хаосе в логистике: "Отмечаются задержки подвоза топлива, несогласованность графиков и перебои с заправкой бронетехники и автотранспорта".

Командование РФ пытается манипулировать остатками ресурсов, скрывая правду от солдат: "Командование вынуждено в ручном режиме перераспределять остатки горючего, отдавая приоритет отдельным участкам, при этом пытаясь скрыть реальные масштабы проблем от личного состава".

Успешный удар по железнодорожному эшелону в Гвардейском

Причиной топливного коллапса стала потеря стратегического узла в оккупированном Крыму, через который осуществлялось снабжение всей южной группировки. Причиной стал успешный огневой удар Сил обороны Украины по железнодорожному эшелону с топливом на наливной эстакаде нефтебазы в районе н.п. Гвардейское. Удар пришелся по одному из ключевых логистических узлов, через который обеспечивалась южная группировка войск РФ, включая херсонское направление

- подчеркнули в "АТЕШ".

Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"04.02.26, 07:00 • 22952 просмотра

Степан Гафтко

