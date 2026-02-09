Окупаційні підрозділи на Херсонщині мають критичні проблеми з пальним через удари по Криму - "АТЕШ"

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував масштабні перебої із забезпеченням пальним російських військ на окупованій частині Херсонської області. Через успішні дії Сил оборони України логістичні ланцюжки ворога розірвані, що змусило командування загарбників перевести частину підрозділів на режим суворої економії ресурсів. Про це пише УНН.

Деталі

За інформацією підпілля, ситуація з паливно-мастильними матеріалами стала критичною для підрозділів, що тримають оборону на лівобережжі.

Агенти руху "АТЕШ" фіксують серйозні перебої з забезпеченням паливом підрозділів окупаційних військ на херсонському напрямку. Темпи постачання різко просіли, вводяться обмеження на використання техніки, частина підрозділів переводиться на "економний режим" - повідомили партизани.

Особливо гостро дефіцит відчувається у 337-му десантно-штурмовому полку та приєднаних до нього мотострілецьких частинах. Рух повідомляє про постійні затримки та хаос у логістиці: "Відзначаються затримки підвозу палива, неузгодженість графіків і перебої з заправкою бронетехніки та автотранспорту".

Командування рф намагається маніпулювати залишками ресурсів, приховуючи правду від солдатів: "Командування змушене в ручному режимі перерозподіляти залишки пального, віддаючи пріоритет окремим ділянкам, при цьому намагаючись приховати реальні масштаби проблем від особистого складу".

Успішний удар по залізничному ешелону в Гвардійському

Причиною паливного колапсу стала втрата стратегічного вузла в окупованому Криму, через який здійснювалося постачання всього південного угруповання. Причиною став успішний вогневий удар Сил оборони України по залізничному ешелону з паливом на наливній естакаді нафтобази в районі н.п. Гвардійське. Удар припав по одному з ключових логістичних вузлів, через який забезпечувалося південне групування військ рф, включаючи херсонський напрямок - підкреслили в "АТЕШ".

