Окупаційні підрозділи на Херсонщині мають критичні проблеми з пальним через удари по Криму - "АТЕШ"

8 лютого, 19:59 • 10712 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 23856 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 27489 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 27752 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 28474 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 23457 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 15929 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12740 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24911 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 39265 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Графіки відключень електроенергії
лавров висловився про можливість нападу рф на Європу8 лютого, 19:43 • 4432 перегляди
Епічні кадри: у Повітряних силах показали, як пілот F-16 знищує ворожий шахедVideo8 лютого, 20:13 • 6950 перегляди
Підтримка стійкості: Фінляндія виділяє 3 мільйони євро на допомогу жінкам в Україні8 лютого, 21:13 • 5754 перегляди
У російському бєлгороді оголосили часткову евакуацію населення через колапс системи опалення8 лютого, 22:41 • 6596 перегляди
Нічна атака "шахедів" на Одесу: є загиблий та значні руйнування житлового сектора – ОВА23:42 • 3766 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 33448 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 54899 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 73093 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 66891 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 66978 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 27024 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 40991 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 42399 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 50886 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 53457 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale

Окупаційні підрозділи на Херсонщині мають критичні проблеми з пальним через удари по Криму - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував перебої із забезпеченням пальним російських військ на окупованій Херсонщині. Причиною став удар Сил оборони України по залізничному ешелону в Гвардійському.

Окупаційні підрозділи на Херсонщині мають критичні проблеми з пальним через удари по Криму - "АТЕШ"

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував масштабні перебої із забезпеченням пальним російських військ на окупованій частині Херсонської області. Через успішні дії Сил оборони України логістичні ланцюжки ворога розірвані, що змусило командування загарбників перевести частину підрозділів на режим суворої економії ресурсів. Про це пише УНН.

Деталі

За інформацією підпілля, ситуація з паливно-мастильними матеріалами стала критичною для підрозділів, що тримають оборону на лівобережжі.

Агенти руху "АТЕШ" фіксують серйозні перебої з забезпеченням паливом підрозділів окупаційних військ на херсонському напрямку. Темпи постачання різко просіли, вводяться обмеження на використання техніки, частина підрозділів переводиться на "економний режим"

- повідомили партизани.

Особливо гостро дефіцит відчувається у 337-му десантно-штурмовому полку та приєднаних до нього мотострілецьких частинах. Рух повідомляє про постійні затримки та хаос у логістиці: "Відзначаються затримки підвозу палива, неузгодженість графіків і перебої з заправкою бронетехніки та автотранспорту".

Командування рф намагається маніпулювати залишками ресурсів, приховуючи правду від солдатів: "Командування змушене в ручному режимі перерозподіляти залишки пального, віддаючи пріоритет окремим ділянкам, при цьому намагаючись приховати реальні масштаби проблем від особистого складу".

Успішний удар по залізничному ешелону в Гвардійському

Причиною паливного колапсу стала втрата стратегічного вузла в окупованому Криму, через який здійснювалося постачання всього південного угруповання. Причиною став успішний вогневий удар Сил оборони України по залізничному ешелону з паливом на наливній естакаді нафтобази в районі н.п. Гвардійське. Удар припав по одному з ключових логістичних вузлів, через який забезпечувалося південне групування військ рф, включаючи херсонський напрямок

- підкреслили в "АТЕШ".

Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"04.02.26, 07:00 • 22951 перегляд

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Херсонська область
Крим