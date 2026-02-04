Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"

Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє про критичну ситуацію в підрозділах російського угруповання військ "Дніпро", де хаотичне використання новітніх безекіпажних катерів призводить до значних втрат серед самих загарбників. Через відсутність координації та актуальних мап мінних полів російські військові все частіше стають жертвами власної зброї під час операцій на ріці. Про це пише УНН.

Деталі

Агенти руху, у складі окупаційних сил, зафіксували активне застосування росіянами безекіпажних катерів "Сіріус-82". Ці дрони призначені для дистанційного мінування водних шляхів якорними мінами ЯРМ та атак на українські плавзасоби.

Проте на практиці низький рівень підготовки та відсутність системного обліку виставлених загороджень призводять до того, що рашисти регулярно заходять у вже заміновані ними ж райони.

Дистанційне мінування проводиться без нормальної координації, актуальних карт мінних полів і системного обліку виставлених загороджень – наголошують у "АТЕШ".

Це спричиняє регулярні самопідриви плавзасобів окупантів, які намагаються маневрувати у дельті річки.

Технологічні провали та управлінський бардак

З початку 2026 року зафіксовано вже кілька випадків підривів російських підрозділів, задіяних у річкових операціях. Спроби командування рф компенсувати дефіцит живої сили "технологічними рішеннями" у вигляді надводних дронів лише підкреслюють загальний хаос в управлінні військами. Катери "Сіріус-82", які мали стати загрозою для Сил оборони України, перетворилися на небезпеку для самих операторів.

