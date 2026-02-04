$42.970.16
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє про критичну ситуацію в підрозділах російського угруповання військ "Дніпро". Через хаотичне використання новітніх безекіпажних катерів росіяни підриваються на власних мінах.

Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє про критичну ситуацію в підрозділах російського угруповання військ "Дніпро", де хаотичне використання новітніх безекіпажних катерів призводить до значних втрат серед самих загарбників. Через відсутність координації та актуальних мап мінних полів російські військові все частіше стають жертвами власної зброї під час операцій на ріці. Про це пише УНН.

Деталі

Агенти руху, у складі окупаційних сил, зафіксували активне застосування росіянами безекіпажних катерів "Сіріус-82". Ці дрони призначені для дистанційного мінування водних шляхів якорними мінами ЯРМ та атак на українські плавзасоби.

У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних03.02.26, 07:15 • 13271 перегляд

Проте на практиці низький рівень підготовки та відсутність системного обліку виставлених загороджень призводять до того, що рашисти регулярно заходять у вже заміновані ними ж райони.

Дистанційне мінування проводиться без нормальної координації, актуальних карт мінних полів і системного обліку виставлених загороджень

– наголошують у "АТЕШ".

Це спричиняє регулярні самопідриви плавзасобів окупантів, які намагаються маневрувати у дельті річки.

Технологічні провали та управлінський бардак

З початку 2026 року зафіксовано вже кілька випадків підривів російських підрозділів, задіяних у річкових операціях. Спроби командування рф компенсувати дефіцит живої сили "технологічними рішеннями" у вигляді надводних дронів лише підкреслюють загальний хаос в управлінні військами. Катери "Сіріус-82", які мали стати загрозою для Сил оборони України, перетворилися на небезпеку для самих операторів.

Командування 122-го полку рф прирекло солдатів на знищення в Куп'янську через фальшиві звіти – "АТЕШ"29.01.26, 07:59 • 4072 перегляди

Степан Гафтко

