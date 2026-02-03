У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував хвилю внутрішніх репресій у лавах окупаційної адміністрації Запорізької області. З середини січня 2026 року російські спецслужби проводять масштабні перевірки персоналу в Мелітополі та районних центрах, намагаючись виявити джерела витоку інформації про переміщення підрозділів окупаційних військ. Про це пише УНН.

За даними підпілля, заходи курують представники так званого "міністерства внутрішньої політики" спільно зі співробітниками фсб. Приводом для активізації перевірок стала серія успішних ударів по інфраструктурі та логістиці росіян у регіоні.

В окупаційній адміністрації Запорізької області почалися масові перевірки та допити співробітників... Співробітників викликають на "опитування", перевіряють особисті мобільні телефони та листування. В окремих випадках пристрої тимчасово вилучають для "детального вивчення вмісту" – зазначають в "АТЕШ".

Тиск на колаборантів та пошук "внутрішнього джерела"

Окупаційне керівництво розглядає версію наявності інформатора безпосередньо в структурі адміністрації. Під особливою підозрою опинилися місцеві жителі, які почали співпрацю з ворогом протягом останніх двох років.

Особлива увага приділяється співробітникам, прийнятим на роботу у 2023-2024 роках, а також тим, хто раніше проживав на підконтрольній Україні території. Фіксуються погрози звільненням, порушенням кримінальних справ за статтею про "дискредитацію" та інші форми тиску – повідомляють агенти руху.

