У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних

$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 13816 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 23728 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 17919 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 25223 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 18866 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 13473 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 12308 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 22863 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 26251 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 42251 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−20°
1.2м/с
75%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія погрожує ударами по іноземних військах у разі їхнього розгортання в Україні2 лютого, 22:14 • 3518 перегляди
російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста2 лютого, 23:13 • 5180 перегляди
Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ23:34 • 13172 перегляди
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори00:29 • 9328 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках01:43 • 14360 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 25205 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 18969 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 22861 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 67119 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 36866 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Джеффрі Епштайн
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Село
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 12094 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 13903 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 13905 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 13209 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 13022 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Фільм

У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Окупаційна адміністрація Запорізької області проводить масові перевірки та допити власних співробітників з середини січня 2026 року. Це пов'язано з витоком даних про переміщення підрозділів окупаційних військ.

У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував хвилю внутрішніх репресій у лавах окупаційної адміністрації Запорізької області. З середини січня 2026 року російські спецслужби проводять масштабні перевірки персоналу в Мелітополі та районних центрах, намагаючись виявити джерела витоку інформації про переміщення підрозділів окупаційних військ. Про це пише УНН.

Деталі

За даними підпілля, заходи курують представники так званого "міністерства внутрішньої політики" спільно зі співробітниками фсб. Приводом для активізації перевірок стала серія успішних ударів по інфраструктурі та логістиці росіян у регіоні.

П'яні окупанти влаштували перестрілку в Донецьку через тепловізор, один із них загинув – АТЕШ24.01.26, 07:47 • 4072 перегляди

В окупаційній адміністрації Запорізької області почалися масові перевірки та допити співробітників... Співробітників викликають на "опитування", перевіряють особисті мобільні телефони та листування. В окремих випадках пристрої тимчасово вилучають для "детального вивчення вмісту"

– зазначають в "АТЕШ".

Тиск на колаборантів та пошук "внутрішнього джерела"

Окупаційне керівництво розглядає версію наявності інформатора безпосередньо в структурі адміністрації. Під особливою підозрою опинилися місцеві жителі, які почали співпрацю з ворогом протягом останніх двох років.

Особлива увага приділяється співробітникам, прийнятим на роботу у 2023-2024 роках, а також тим, хто раніше проживав на підконтрольній Україні території. Фіксуються погрози звільненням, порушенням кримінальних справ за статтею про "дискредитацію" та інші форми тиску

– повідомляють агенти руху.

Командування 122-го полку рф прирекло солдатів на знищення в Куп'янську через фальшиві звіти – "АТЕШ"29.01.26, 07:59 • 4035 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Запорізька область
Мелітополь