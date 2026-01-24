$43.170.01
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

П'яні окупанти влаштували перестрілку в Донецьку через тепловізор, один із них загинув – АТЕШ

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Агенти АТЕШ повідомили про небойову втрату в лавах 33-го окремого мотострілецького полку в Донецьку. Конфлікт через тепловізор завершився стріляниною та смертю одного з окупантів.

П'яні окупанти влаштували перестрілку в Донецьку через тепловізор, один із них загинув – АТЕШ

Агенти партизанського руху АТЕШ, які діють у лавах 33-го окремого мотострілецького полку зс рф, повідомили про чергову небойову втрату в лавах загарбників у Кіровському районі тимчасово окупованого Донецька. Конфлікт між російськими військовими, що супроводжувався розпиттям алкоголю та суперечкою за награбоване майно, завершився стріляниною та смертю одного з учасників. Про це пише УНН.

Деталі

За даними підпілля, троє російських армійців відпочивали в одному з місцевих закладів, намагаючись поділити "трофеї", вивезені з передових позицій. Каменем спотикання став звичайний тепловізор, який окупанти планували вигідно перепродати.

Партизани АТЕШ розвідали "нервовий центр" Чорноморського флоту рф у новоросійську23.01.26, 07:40 • 4070 переглядiв

Оскільки дійти згоди не вдалося, один із військових дістав пістолет, а подальше з’ясування стосунків перемістилося за межі бару, де й пролунали постріли. Один із окупантів загинув на місці.

Спроби приховати інцидент

Командування полку наразі вживає екстрених заходів, щоб обмежити поширення інформації про цей інцидент і не допустити розголосу за межами військової частини. За інформацією АТЕШ, справу намагаються "зам’яти", оформлюючи документи як "необережне поводження зі зброєю". Таким чином керівництво намагається уникнути фіксації чергової небойової втрати та зайвих перевірок з боку вищого штабу, приховуючи справжній рівень дисципліни серед особового складу. 

Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22.01.26, 07:49 • 24200 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Сутички
Донецьк