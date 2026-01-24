П'яні окупанти влаштували перестрілку в Донецьку через тепловізор, один із них загинув – АТЕШ

Агенти партизанського руху АТЕШ, які діють у лавах 33-го окремого мотострілецького полку зс рф, повідомили про чергову небойову втрату в лавах загарбників у Кіровському районі тимчасово окупованого Донецька. Конфлікт між російськими військовими, що супроводжувався розпиттям алкоголю та суперечкою за награбоване майно, завершився стріляниною та смертю одного з учасників. Про це пише УНН.

Деталі

За даними підпілля, троє російських армійців відпочивали в одному з місцевих закладів, намагаючись поділити "трофеї", вивезені з передових позицій. Каменем спотикання став звичайний тепловізор, який окупанти планували вигідно перепродати.

Партизани АТЕШ розвідали "нервовий центр" Чорноморського флоту рф у новоросійську

Оскільки дійти згоди не вдалося, один із військових дістав пістолет, а подальше з’ясування стосунків перемістилося за межі бару, де й пролунали постріли. Один із окупантів загинув на місці.

Спроби приховати інцидент

Командування полку наразі вживає екстрених заходів, щоб обмежити поширення інформації про цей інцидент і не допустити розголосу за межами військової частини. За інформацією АТЕШ, справу намагаються "зам’яти", оформлюючи документи як "необережне поводження зі зброєю". Таким чином керівництво намагається уникнути фіксації чергової небойової втрати та зайвих перевірок з боку вищого штабу, приховуючи справжній рівень дисципліни серед особового складу.

Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ