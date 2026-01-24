Пьяные оккупанты устроили перестрелку в Донецке из-за тепловизора, один из них погиб – АТЕШ
Киев • УНН
Агенты АТЕШ сообщили о небоевой потере в рядах 33-го отдельного мотострелкового полка в Донецке. Конфликт из-за тепловизора завершился стрельбой и смертью одного из оккупантов.
Агенты партизанского движения АТЕШ, действующие в рядах 33-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ, сообщили об очередной небоевой потере в рядах захватчиков в Кировском районе временно оккупированного Донецка. Конфликт между российскими военными, сопровождавшийся распитием алкоголя и спором за награбленное имущество, завершился стрельбой и смертью одного из участников. Об этом пишет УНН.
Подробности
По данным подполья, трое российских армейцев отдыхали в одном из местных заведений, пытаясь поделить "трофеи", вывезенные с передовых позиций. Камнем преткновения стал обычный тепловизор, который оккупанты планировали выгодно перепродать.
Поскольку договориться не удалось, один из военных достал пистолет, а дальнейшее выяснение отношений переместилось за пределы бара, где и прозвучали выстрелы. Один из оккупантов погиб на месте.
Попытки скрыть инцидент
Командование полка сейчас принимает экстренные меры, чтобы ограничить распространение информации об этом инциденте и не допустить огласки за пределами воинской части. По информации АТЕШ, дело пытаются "замять", оформляя документы как "неосторожное обращение с оружием". Таким образом руководство пытается избежать фиксации очередной небоевой потери и лишних проверок со стороны высшего штаба, скрывая настоящий уровень дисциплины среди личного состава.
