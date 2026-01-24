$43.170.01
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Пьяные оккупанты устроили перестрелку в Донецке из-за тепловизора, один из них погиб – АТЕШ

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Агенты АТЕШ сообщили о небоевой потере в рядах 33-го отдельного мотострелкового полка в Донецке. Конфликт из-за тепловизора завершился стрельбой и смертью одного из оккупантов.

Пьяные оккупанты устроили перестрелку в Донецке из-за тепловизора, один из них погиб – АТЕШ

Агенты партизанского движения АТЕШ, действующие в рядах 33-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ, сообщили об очередной небоевой потере в рядах захватчиков в Кировском районе временно оккупированного Донецка. Конфликт между российскими военными, сопровождавшийся распитием алкоголя и спором за награбленное имущество, завершился стрельбой и смертью одного из участников. Об этом пишет УНН.

Подробности

По данным подполья, трое российских армейцев отдыхали в одном из местных заведений, пытаясь поделить "трофеи", вывезенные с передовых позиций. Камнем преткновения стал обычный тепловизор, который оккупанты планировали выгодно перепродать.

Партизаны АТЕШ разведали "нервный центр" Черноморского флота РФ в Новороссийске23.01.26, 07:40 • 4078 просмотров

Поскольку договориться не удалось, один из военных достал пистолет, а дальнейшее выяснение отношений переместилось за пределы бара, где и прозвучали выстрелы. Один из оккупантов погиб на месте.

Попытки скрыть инцидент

Командование полка сейчас принимает экстренные меры, чтобы ограничить распространение информации об этом инциденте и не допустить огласки за пределами воинской части. По информации АТЕШ, дело пытаются "замять", оформляя документы как "неосторожное обращение с оружием". Таким образом руководство пытается избежать фиксации очередной небоевой потери и лишних проверок со стороны высшего штаба, скрывая настоящий уровень дисциплины среди личного состава. 

Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ22.01.26, 07:49 • 24214 просмотров

Степан Гафтко

