Агенты партизанского движения АТЕШ, действующие в рядах 33-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ, сообщили об очередной небоевой потере в рядах захватчиков в Кировском районе временно оккупированного Донецка. Конфликт между российскими военными, сопровождавшийся распитием алкоголя и спором за награбленное имущество, завершился стрельбой и смертью одного из участников. Об этом пишет УНН.

Подробности

По данным подполья, трое российских армейцев отдыхали в одном из местных заведений, пытаясь поделить "трофеи", вывезенные с передовых позиций. Камнем преткновения стал обычный тепловизор, который оккупанты планировали выгодно перепродать.

Поскольку договориться не удалось, один из военных достал пистолет, а дальнейшее выяснение отношений переместилось за пределы бара, где и прозвучали выстрелы. Один из оккупантов погиб на месте.

Попытки скрыть инцидент

Командование полка сейчас принимает экстренные меры, чтобы ограничить распространение информации об этом инциденте и не допустить огласки за пределами воинской части. По информации АТЕШ, дело пытаются "замять", оформляя документы как "неосторожное обращение с оружием". Таким образом руководство пытается избежать фиксации очередной небоевой потери и лишних проверок со стороны высшего штаба, скрывая настоящий уровень дисциплины среди личного состава.

