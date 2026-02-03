В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало волну внутренних репрессий в рядах оккупационной администрации Запорожской области. С середины января 2026 года российские спецслужбы проводят масштабные проверки персонала в Мелитополе и районных центрах, пытаясь выявить источники утечки информации о перемещениях подразделений оккупационных войск. Об этом пишет УНН.

По данным подполья, мероприятия курируют представители так называемого "министерства внутренней политики" совместно с сотрудниками ФСБ. Поводом для активизации проверок стала серия успешных ударов по инфраструктуре и логистике россиян в регионе.

В оккупационной администрации Запорожской области начались массовые проверки и допросы сотрудников... Сотрудников вызывают на "опросы", проверяют личные мобильные телефоны и переписку. В отдельных случаях устройства временно изымают для "детального изучения содержимого" – отмечают в "АТЕШ".

Давление на коллаборантов и поиск "внутреннего источника"

Оккупационное руководство рассматривает версию наличия информатора непосредственно в структуре администрации. Под особым подозрением оказались местные жители, начавшие сотрудничество с врагом в течение последних двух лет.

Особое внимание уделяется сотрудникам, принятым на работу в 2023-2024 годах, а также тем, кто ранее проживал на подконтрольной Украине территории. Фиксируются угрозы увольнением, возбуждением уголовных дел по статье о "дискредитации" и другие формы давления – сообщают агенты движения.

