23:51 • 13852 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 23796 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 17968 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 25294 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 18906 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 13495 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 12321 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 22894 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 26269 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 42280 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Оккупационная администрация Запорожской области проводит массовые проверки и допросы собственных сотрудников с середины января 2026 года. Это связано с утечкой данных о перемещении подразделений оккупационных войск.

В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало волну внутренних репрессий в рядах оккупационной администрации Запорожской области. С середины января 2026 года российские спецслужбы проводят масштабные проверки персонала в Мелитополе и районных центрах, пытаясь выявить источники утечки информации о перемещениях подразделений оккупационных войск. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным подполья, мероприятия курируют представители так называемого "министерства внутренней политики" совместно с сотрудниками ФСБ. Поводом для активизации проверок стала серия успешных ударов по инфраструктуре и логистике россиян в регионе.

Пьяные оккупанты устроили перестрелку в Донецке из-за тепловизора, один из них погиб – АТЕШ24.01.26, 07:47 • 4072 просмотра

В оккупационной администрации Запорожской области начались массовые проверки и допросы сотрудников... Сотрудников вызывают на "опросы", проверяют личные мобильные телефоны и переписку. В отдельных случаях устройства временно изымают для "детального изучения содержимого"

– отмечают в "АТЕШ".

Давление на коллаборантов и поиск "внутреннего источника"

Оккупационное руководство рассматривает версию наличия информатора непосредственно в структуре администрации. Под особым подозрением оказались местные жители, начавшие сотрудничество с врагом в течение последних двух лет.

Особое внимание уделяется сотрудникам, принятым на работу в 2023-2024 годах, а также тем, кто ранее проживал на подконтрольной Украине территории. Фиксируются угрозы увольнением, возбуждением уголовных дел по статье о "дискредитации" и другие формы давления

– сообщают агенты движения.

Командование 122-го полка РФ обрекло солдат на уничтожение в Купянске из-за фальшивых отчетов – "АТЕШ"29.01.26, 07:59 • 4035 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Запорожская область
Мелитополь