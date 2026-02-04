$42.970.16
3 февраля, 22:15
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Партизанское движение "АТЕШ" сообщает о критической ситуации в подразделениях российской группировки войск "Днепр". Из-за хаотичного использования новейших безэкипажных катеров россияне подрываются на собственных минах.

Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"

Партизанское движение "АТЕШ" сообщает о критической ситуации в подразделениях российской группировки войск "Днепр", где хаотичное использование новейших безэкипажных катеров приводит к значительным потерям среди самих захватчиков. Из-за отсутствия координации и актуальных карт минных полей российские военные все чаще становятся жертвами собственного оружия во время операций на реке. Об этом пишет УНН.

Детали

Агенты движения, в составе оккупационных сил, зафиксировали активное применение россиянами безэкипажных катеров "Сириус-82". Эти дроны предназначены для дистанционного минирования водных путей якорными минами ЯРМ и атак на украинские плавсредства.

В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных03.02.26, 07:15 • 13271 просмотр

Однако на практике низкий уровень подготовки и отсутствие системного учета выставленных заграждений приводят к тому, что рашисты регулярно заходят в уже заминированные ими же районы.

Дистанционное минирование проводится без нормальной координации, актуальных карт минных полей и системного учета выставленных заграждений

– отмечают в "АТЕШ".

Это приводит к регулярным самоподрывам плавсредств оккупантов, которые пытаются маневрировать в дельте реки.

Технологические провалы и управленческий бардак

С начала 2026 года зафиксировано уже несколько случаев подрывов российских подразделений, задействованных в речных операциях. Попытки командования РФ компенсировать дефицит живой силы "технологическими решениями" в виде надводных дронов лишь подчеркивают общий хаос в управлении войсками. Катера "Сириус-82", которые должны были стать угрозой для Сил обороны Украины, превратились в опасность для самих операторов.

Командование 122-го полка РФ обрекло солдат на уничтожение в Купянске из-за фальшивых отчетов – "АТЕШ"29.01.26, 07:59 • 4072 просмотра

Степан Гафтко

