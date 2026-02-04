Партизанское движение "АТЕШ" сообщает о критической ситуации в подразделениях российской группировки войск "Днепр", где хаотичное использование новейших безэкипажных катеров приводит к значительным потерям среди самих захватчиков. Из-за отсутствия координации и актуальных карт минных полей российские военные все чаще становятся жертвами собственного оружия во время операций на реке. Об этом пишет УНН.

Детали

Агенты движения, в составе оккупационных сил, зафиксировали активное применение россиянами безэкипажных катеров "Сириус-82". Эти дроны предназначены для дистанционного минирования водных путей якорными минами ЯРМ и атак на украинские плавсредства.

Однако на практике низкий уровень подготовки и отсутствие системного учета выставленных заграждений приводят к тому, что рашисты регулярно заходят в уже заминированные ими же районы.

Дистанционное минирование проводится без нормальной координации, актуальных карт минных полей и системного учета выставленных заграждений – отмечают в "АТЕШ".

Это приводит к регулярным самоподрывам плавсредств оккупантов, которые пытаются маневрировать в дельте реки.

Технологические провалы и управленческий бардак

С начала 2026 года зафиксировано уже несколько случаев подрывов российских подразделений, задействованных в речных операциях. Попытки командования РФ компенсировать дефицит живой силы "технологическими решениями" в виде надводных дронов лишь подчеркивают общий хаос в управлении войсками. Катера "Сириус-82", которые должны были стать угрозой для Сил обороны Украины, превратились в опасность для самих операторов.

