Партизаны "АТЕШ" уничтожили вышку связи в Липецке, которая использовалась силовиками РФ

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели диверсионную акцию в российском Липецке, в результате которой была уничтожена вышка связи, задействованная в передаче данных и координации силовых структур вооруженных сил РФ. Об этом движение сообщило в Telegram и обнародовало соответствующее видео, информирует УНН.

Отмечается, что в зоне действия вышки находились 924-й центр боевого применения и переобучения личного состава частей беспилотных летательных аппаратов, военный аэродром "Липецк" и 260-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ).

Арсеналы ГРАУ по всей России пылают все чаще. Теперь, когда связь вблизи 260-го нарушена, любой удар по нему будет гораздо разрушительнее

Указывается, что подобные вышки обеспечивают служебные и военные каналы связи, в том числе резервные. Уничтожение объекта привело к нарушению устойчивой связи, перебоям в передаче информации и снижению управляемости задействованных подразделений.

Даже в глубоком тылу РФ критическая инфраструктура остается уязвимой. Каждый такой объект - часть системы, работающей на войну, и ее уничтожение - прямой удар по способности противника координировать действия и оперативно реагировать