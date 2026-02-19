$43.260.09
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 14815 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 37970 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 39215 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 47312 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 31491 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 23463 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 25988 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 26243 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 18640 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 19290 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Партизаны "АТЕШ" уничтожили вышку связи в Липецке, которая использовалась силовиками РФ

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Агенты движения "АТЕШ" провели диверсию в Липецке, уничтожив вышку связи, которая обеспечивала координацию силовых структур РФ. Эта вышка обслуживала 924-й центр, военный аэродром "Липецк" и 260-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления.

Партизаны "АТЕШ" уничтожили вышку связи в Липецке, которая использовалась силовиками РФ

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели диверсионную акцию в российском Липецке, в результате которой была уничтожена вышка связи, задействованная в передаче данных и координации силовых структур вооруженных сил РФ. Об этом движение сообщило в Telegram и обнародовало соответствующее видео, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в зоне действия вышки находились 924-й центр боевого применения и переобучения личного состава частей беспилотных летательных аппаратов, военный аэродром "Липецк" и 260-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ).

Арсеналы ГРАУ по всей России пылают все чаще. Теперь, когда связь вблизи 260-го нарушена, любой удар по нему будет гораздо разрушительнее

- говорится в сообщении.

Указывается, что подобные вышки обеспечивают служебные и военные каналы связи, в том числе резервные. Уничтожение объекта привело к нарушению устойчивой связи, перебоям в передаче информации и снижению управляемости задействованных подразделений.

Даже в глубоком тылу РФ критическая инфраструктура остается уязвимой. Каждый такой объект - часть системы, работающей на войну, и ее уничтожение - прямой удар по способности противника координировать действия и оперативно реагировать

- добавили в "АТЕШ".

Напомним

На днях агенты движения "АТЕШ" успешно совершили диверсию на железнодорожном узле в российском Орле, уничтожив оборудование электровоза ВЛ80. Это привело к сбою в логистике оккупационных войск, которые использовали локомотив для переброски военных эшелонов.

Вадим Хлюдзинский

