Партизан АТЕШ вывел из строя российскую спецтехнику с оборудованием "Омут" на Брянщине
Киев • УНН
Агент АТЕШ засыпал сахар в топливный бак спецтехники КАМАЗ с оборудованием "Омут", которая готовилась к выезду в сторону Сум. Это сорвет развертывание защиты "Омут" и сделает технику мишенью для дронов ВСУ.
Агент партизанского движения АТЕШ провел скрытую диверсию на базе ремонта и хранения средств связи в Брянской области. Ему удалось засыпать сахар в топливный бак спецтехники на базе КАМАЗ, которая оснащена дефицитным оборудованием "Омут" и готовилась к выезду в сторону Сум для подавления украинских средств связи, сообщает УНН со ссылкой на АТЕШ.
Подробности
Как отметили в движении АТЕШ, использование мобильного комплекса "Омут" крайне важно для врага, поскольку он должен создавать купол защиты от дронов для их колонн и позиций.
Благодаря его действиям двигатель тяжелой машины неизбежно заглохнет в самом начале выполнения боевой задачи, как только топливо с присадкой попадет в систему. Это не просто сорвет развертывание защиты "Омут" на передовой, но и превратит внезапно заглохшую технику в легкую и дорогую мишень для дронов ВСУ прямо на открытом маршруте следования
Партизаны отметили: теперь каждая поездка для экипажей российских оккупационных войск превращается в лотерею, где на кону стоит их жизнь и сохранение дефицитного оборудования.
Напомним
Агенты партизанского движения АТЕШ зафиксировали развертывание масштабного военного объекта в оккупированном поселке Мирное Мелитопольского района Запорожской области. На территории, которую сейчас занимает 291-й гвардейский мотострелковый полк вс рф, начато возведение капитального полевого лагеря для размещения личного состава и подготовки новых резервов.