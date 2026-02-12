Партизан АТЕШ вывел из строя российскую спецтехнику с оборудованием "Омут" на Брянщине

Агент партизанского движения АТЕШ провел скрытую диверсию на базе ремонта и хранения средств связи в Брянской области. Ему удалось засыпать сахар в топливный бак спецтехники на базе КАМАЗ, которая оснащена дефицитным оборудованием "Омут" и готовилась к выезду в сторону Сум для подавления украинских средств связи, сообщает УНН со ссылкой на АТЕШ.

Как отметили в движении АТЕШ, использование мобильного комплекса "Омут" крайне важно для врага, поскольку он должен создавать купол защиты от дронов для их колонн и позиций.

Благодаря его действиям двигатель тяжелой машины неизбежно заглохнет в самом начале выполнения боевой задачи, как только топливо с присадкой попадет в систему. Это не просто сорвет развертывание защиты "Омут" на передовой, но и превратит внезапно заглохшую технику в легкую и дорогую мишень для дронов ВСУ прямо на открытом маршруте следования