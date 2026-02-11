Партизани АТЕШ виявили будівництво нової бази окупантів у Запорізькій області

Агенти підпільного руху АТЕШ зафіксували розгортання масштабного військового об'єкта в окупованому селищі Мирне Мелітопольського району. На території, яку наразі займає 291-й гвардійський мотострілецький полк зс рф, розпочато зведення капітального польового табору для розміщення особового складу та підготовки нових резервів. Про це пише УНН.

Деталі

Особливістю нової бази є створення розгалуженого навчального кластера. Партизани зафіксували обладнання спеціальних майданчиків, призначених для навчання операторів безпілотних літальних апаратів. Окупанти розраховують використовувати цю територію як захищену тилову базу для тренувань, вважаючи, що віддаленість від лінії фронту забезпечить їм безпеку під час підготовки фахівців аеророзвідки.

За даними АТЕШ, будівельна техніка працює у цілодобовому режимі, проте весь процес перебуває під повним контролем українського підпілля. Точні координати об'єкта – 46.930529, 35.417587 – уже передані Силам оборони України для подальшого вогневого ураження.

Будівництво триває під нашим повним контролем, а координати вже передані Силам оборони України. Замість нових казарм на окупантів чекає полум'яне "вітання" – повідомили партизани.

