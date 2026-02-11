$43.030.02
10 лютого, 22:52
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Публікації
Партизани АТЕШ виявили будівництво нової бази окупантів у Запорізькій області

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Агенти АТЕШ зафіксували розгортання масштабного військового об'єкта в окупованому селищі Мирне Мелітопольського району. На території, яку займає 291-й гвардійський мотострілецький полк, розпочато зведення капітального польового табору та навчального кластера для операторів БПЛА.

Партизани АТЕШ виявили будівництво нової бази окупантів у Запорізькій області

Агенти підпільного руху АТЕШ зафіксували розгортання масштабного військового об'єкта в окупованому селищі Мирне Мелітопольського району. На території, яку наразі займає 291-й гвардійський мотострілецький полк зс рф, розпочато зведення капітального польового табору для розміщення особового складу та підготовки нових резервів. Про це пише УНН.

Деталі

Особливістю нової бази є створення розгалуженого навчального кластера. Партизани зафіксували обладнання спеціальних майданчиків, призначених для навчання операторів безпілотних літальних апаратів. Окупанти розраховують використовувати цю територію як захищену тилову базу для тренувань, вважаючи, що віддаленість від лінії фронту забезпечить їм безпеку під час підготовки фахівців аеророзвідки.

У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних03.02.26, 07:15 • 14015 переглядiв

За даними АТЕШ, будівельна техніка працює у цілодобовому режимі, проте весь процес перебуває під повним контролем українського підпілля. Точні координати об'єкта – 46.930529, 35.417587 – уже передані Силам оборони України для подальшого вогневого ураження.

Будівництво триває під нашим повним контролем, а координати вже передані Силам оборони України. Замість нових казарм на окупантів чекає полум'яне "вітання"

– повідомили партизани.

Окупаційні підрозділи на Херсонщині мають критичні проблеми з пальним через удари по Криму - "АТЕШ"09.02.26, 07:32 • 4316 переглядiв

Степан Гафтко

