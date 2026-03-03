Ізраїль ліквідував командувача ліванського корпусу КВІР у Тегерані
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю ліквідувала в Тегерані тимчасового командувача ліванського корпусу КВІР Дауда Алі Заде. Він був відповідальним за Ліван і підтримував терористичну організацію "Хезболла".
Армія оборони Ізраїлю ліквідувала в Тегерані командувача ліванського корпусу Корпусу вартових ісламської революції, передає УНН із посиланням на повідомлення ЦАХАЛу.
Деталі
Раніше сьогодні ВПС Ізраїлю, діючи за вказівками розвідки ЦАХАЛ, завдали удару та ліквідували в Тегерані тимчасового командувача ліванського корпусу КВІР Дауда Алі Заде. Алі Заде був тимчасовою заміною Хасана Махдаві, колишнього командувача ліванського корпусу КВІР, який було ліквідовано внаслідок удару ЦАХАЛ.
Алі Заде, який обіймав посаду, еквівалентну бригадному генералу, був найвищим іранським командувачем, відповідальним за Ліван. Ліванський корпус пов'язує терористичну організацію "Хезболла" та іранський терористичний режим, підтримує нарощування сил "Хезболли" та виступає сполучною ланкою між високопоставленими співробітниками КВІР та керівництвом "Хезболли".
Алі Заде обіймав різні посади, у тому числі посаду командувача Корпусом стратегічного озброєння у складі КВІР, де він підтримував озброєння стратегічних озброєнь через посередників. Заде виступав у ролі експерта, спрямовуючи вогневу міць "Хезболли" та інших маріонеткових організацій.
ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію керівника розвідки "Хезболли"02.03.26, 18:58 • 9930 переглядiв
Алі Заде обійняв цю посаду після операції "Північні стріли" та брав участь у реабілітації терористичної організації, а також робив висновки для подальшого вдосконалення терористичної діяльності проти Ізраїлю. Останнім часом він підштовхував Хезболлу до здійснення терористичної діяльності проти Держави Ізраїль.
У ЦАХАЛ наголосили, що Ізраїль не дозволить іранським елементам, що перешкоджають відновленню Лівану та зміцнюють "Хезболлу", закріпитися в Лівані.
Армія оборони Ізраїлю продовжить протидіяти спробам "Хезболли" реабілітуватися та переозброїтися, і застосовуватиме силу для усунення будь-якої загрози державі Ізраїль, зазначено у повідомленні.
ЦАХАЛ розпочинає масштабну операцію для повної ліквідації всіх членів Хезболли у Лівані: "Імунітетів не буде"02.03.26, 10:34 • 5660 переглядiв