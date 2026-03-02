ЦАХАЛ розпочинає масштабну операцію для повної ліквідації всіх членів Хезболли у Лівані: "Імунітетів не буде"

Армія оборони Ізраїлю офіційно оголосила про старт широкомасштабної воєнної кампанії, метою якої є остаточне знищення терористичного угруповання "Хезболла" та всієї його структури. Як повідомляють джерела в ізраїльських службах безпеки, операція матиме всеохопний характер і включатиме як масовані авіаудари, так і ймовірне наземне вторгнення на ліванську територію. Про це пише УНН.

Деталі

Ізраїльське безпекове джерело у коментарі для каналу "Аль-Хадат" заявило, що в межах нової стратегії ЦАХАЛ не робитиме винятків для жодного учасника "Хезболли".

Жоден політик чи військовий діяч "Хезболли", і навіть її прихильники, не матиме імунітету – наголосив представник відомства.

Війна на Близькому Сході призвела до численних жертв серед цивільних та військових у шести країнах

Це фактично означає відкриття полювання на кожного, хто причетний до діяльності угруповання, незалежно від займаної посади чи перебування у тилових районах Лівану.

Масовані авіаудари та готовність до сухопутної фази війни

Початком активних дій стала серія потужних авіаударів по десятках цілей у Лівані, що стали відповіддю на нічні ракетні атаки та запуски дронів по ізраїльських містах.

Командування наголошує, що наступ буде максимально жорстким і може перерости у наземну операцію для фізичного усунення терористичної загрози поблизу кордонів. Наразі ізраїльські сили продовжують методично знищувати склади озброєння та командні центри, демонструючи рішучість довести операцію до повної ліквідації кадрового складу противника.

Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року