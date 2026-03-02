$43.100.11
1 березня, 20:23 • 24015 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 45602 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 44494 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 50542 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 61316 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 68326 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 72985 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 78386 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 80859 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75396 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
ЦАХАЛ розпочинає масштабну операцію для повної ліквідації всіх членів Хезболли у Лівані: "Імунітетів не буде"

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Армія оборони Ізраїлю розпочала широкомасштабну кампанію для остаточного знищення угруповання "Хезболла". Операція включатиме авіаудари та можливе наземне вторгнення, без винятків для жодного члена.

ЦАХАЛ розпочинає масштабну операцію для повної ліквідації всіх членів Хезболли у Лівані: "Імунітетів не буде"

Армія оборони Ізраїлю офіційно оголосила про старт широкомасштабної воєнної кампанії, метою якої є остаточне знищення терористичного угруповання "Хезболла" та всієї його структури. Як повідомляють джерела в ізраїльських службах безпеки, операція матиме всеохопний характер і включатиме як масовані авіаудари, так і ймовірне наземне вторгнення на ліванську територію. Про це пише УНН.

Деталі

Ізраїльське безпекове джерело у коментарі для каналу "Аль-Хадат" заявило, що в межах нової стратегії ЦАХАЛ не робитиме винятків для жодного учасника "Хезболли".

Жоден політик чи військовий діяч "Хезболли", і навіть її прихильники, не матиме імунітету

– наголосив представник відомства.

Війна на Близькому Сході призвела до численних жертв серед цивільних та військових у шести країнах02.03.26, 09:40 • 1854 перегляди

Це фактично означає відкриття полювання на кожного, хто причетний до діяльності угруповання, незалежно від займаної посади чи перебування у тилових районах Лівану.

Масовані авіаудари та готовність до сухопутної фази війни

Початком активних дій стала серія потужних авіаударів по десятках цілей у Лівані, що стали відповіддю на нічні ракетні атаки та запуски дронів по ізраїльських містах.

Командування наголошує, що наступ буде максимально жорстким і може перерости у наземну операцію для фізичного усунення терористичної загрози поблизу кордонів. Наразі ізраїльські сили продовжують методично знищувати склади озброєння та командні центри, демонструючи рішучість довести операцію до повної ліквідації кадрового складу противника.

Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року02.03.26, 05:40 • 14334 перегляди

Степан Гафтко

Світ