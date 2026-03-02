ЦАХАЛ начинает масштабную операцию по полной ликвидации всех членов Хезболлы в Ливане: "Иммунитетов не будет"

Армия обороны Израиля официально объявила о начале широкомасштабной военной кампании, целью которой является окончательное уничтожение террористической группировки "Хезболла" и всей ее структуры. Как сообщают источники в израильских службах безопасности, операция будет носить всеобъемлющий характер и будет включать как массированные авиаудары, так и вероятное наземное вторжение на ливанскую территорию. Об этом пишет УНН.

Детали

Израильский источник в сфере безопасности в комментарии для канала "Аль-Хадат" заявил, что в рамках новой стратегии ЦАХАЛ не будет делать исключений для ни одного участника "Хезболлы".

Ни один политик или военный деятель "Хезболлы", и даже ее сторонники, не будет иметь иммунитета – подчеркнул представитель ведомства.

Это фактически означает открытие охоты на каждого, кто причастен к деятельности группировки, независимо от занимаемой должности или пребывания в тыловых районах Ливана.

Массированные авиаудары и готовность к сухопутной фазе войны

Началом активных действий стала серия мощных авиаударов по десяткам целей в Ливане, ставших ответом на ночные ракетные атаки и запуски дронов по израильским городам.

Командование подчеркивает, что наступление будет максимально жестким и может перерасти в наземную операцию для физического устранения террористической угрозы вблизи границ. Сейчас израильские силы продолжают методично уничтожать склады вооружения и командные центры, демонстрируя решимость довести операцию до полной ликвидации кадрового состава противника.

