ЦАХАЛ начинает масштабную операцию по полной ликвидации всех членов Хезболлы в Ливане: "Иммунитетов не будет"

1 марта, 20:23 • 24219 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 46109 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 44950 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 51011 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 61714 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 68548 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 73165 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 78449 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 80926 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 75429 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана до исчерпания ракет к системам ПВО - WSJ1 марта, 23:32 • 31240 просмотра
Оккупанты похищают электроэнергию с ВОТ для нужд юга РФ - ЦНС2 марта, 00:05 • 33312 просмотра
Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters2 марта, 00:42 • 30583 просмотра
Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим2 марта, 01:16 • 31876 просмотра
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ2 марта, 01:51 • 31470 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 109385 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 115129 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 97245 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 98534 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 98480 просмотра
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Иван Федоров
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Украина
Кувейт
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 57656 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 55874 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 52130 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 50787 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 32823 просмотра
ЦАХАЛ начинает масштабную операцию по полной ликвидации всех членов Хезболлы в Ливане: "Иммунитетов не будет"

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Армия обороны Израиля начала широкомасштабную кампанию по окончательному уничтожению группировки "Хезболла". Операция будет включать авиаудары и возможное наземное вторжение, без исключений для любого члена.

ЦАХАЛ начинает масштабную операцию по полной ликвидации всех членов Хезболлы в Ливане: "Иммунитетов не будет"

Армия обороны Израиля официально объявила о начале широкомасштабной военной кампании, целью которой является окончательное уничтожение террористической группировки "Хезболла" и всей ее структуры. Как сообщают источники в израильских службах безопасности, операция будет носить всеобъемлющий характер и будет включать как массированные авиаудары, так и вероятное наземное вторжение на ливанскую территорию. Об этом пишет УНН.

Детали

Израильский источник в сфере безопасности в комментарии для канала "Аль-Хадат" заявил, что в рамках новой стратегии ЦАХАЛ не будет делать исключений для ни одного участника "Хезболлы".

Ни один политик или военный деятель "Хезболлы", и даже ее сторонники, не будет иметь иммунитета

– подчеркнул представитель ведомства.

Война на Ближнем Востоке привела к многочисленным жертвам среди гражданских и военных в шести странах02.03.26, 09:40 • 1992 просмотра

Это фактически означает открытие охоты на каждого, кто причастен к деятельности группировки, независимо от занимаемой должности или пребывания в тыловых районах Ливана.

Массированные авиаудары и готовность к сухопутной фазе войны

Началом активных действий стала серия мощных авиаударов по десяткам целей в Ливане, ставших ответом на ночные ракетные атаки и запуски дронов по израильским городам.

Командование подчеркивает, что наступление будет максимально жестким и может перерасти в наземную операцию для физического устранения террористической угрозы вблизи границ. Сейчас израильские силы продолжают методично уничтожать склады вооружения и командные центры, демонстрируя решимость довести операцию до полной ликвидации кадрового состава противника.

Хезболла обстреляла Израиль ракетами впервые с ноября 2024 года02.03.26, 05:40 • 14363 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира