18:22 • 2790 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
16:32 • 8510 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
15:45 • 12182 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
13:15 • 17351 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 24112 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 19946 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 19113 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 22760 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33465 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 108831 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Израиль ликвидировал командующего ливанским корпусом КСИР в Тегеране

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Армия обороны Израиля ликвидировала в Тегеране временного командующего ливанским корпусом КСИР Дауда Али Заде. Он отвечал за Ливан и поддерживал террористическую организацию "Хезболла".

Израиль ликвидировал командующего ливанским корпусом КСИР в Тегеране

Армия обороны Израиля ликвидировала в Тегеране командующего ливанским корпусом Корпуса стражей исламской революции, передает УНН со ссылкой на сообщение ЦАХАЛа.

Детали

Ранее сегодня ВВС Израиля, действуя по указаниям разведки ЦАХАЛ, нанесли удар и ликвидировали в Тегеране временного командующего ливанским корпусом КСИР Дауда Али Заде. Али Заде был временной заменой Хасана Махдави, бывшего командующего ливанским корпусом КСИР, который был ликвидирован в результате удара ЦАХАЛ.

Али Заде, занимавший должность, эквивалентную бригадному генералу, был высшим иранским командующим, ответственным за Ливан. Ливанский корпус связывает террористическую организацию "Хезболла" и иранский террористический режим, поддерживает наращивание сил "Хезболлы" и выступает связующим звеном между высокопоставленными сотрудниками КСИР и руководством "Хезболлы".

Али Заде занимал различные должности, в том числе должность командующего Корпусом стратегического вооружения в составе КСИР, где он поддерживал вооружение стратегических вооружений через посредников. Заде выступал в роли эксперта, направляя огневую мощь "Хезболлы" и других марионеточных организаций.

02.03.26, 18:58 • 9936 просмотров

Али Заде занял эту должность после операции "Северные стрелы" и участвовал в реабилитации террористической организации, а также делал выводы для дальнейшего совершенствования террористической деятельности против Израиля. В последнее время он подталкивал Хезболлу к осуществлению террористической деятельности против Государства Израиль.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что Израиль не позволит иранским элементам, препятствующим восстановлению Ливана и укрепляющим "Хезболлу", закрепиться в Ливане.

Армия обороны Израиля продолжит противодействовать попыткам "Хезболлы" реабилитироваться и перевооружиться, и будет применять силу для устранения любой угрозы государству Израиль, указано в сообщении.

02.03.26, 10:34 • 5664 просмотра

Антонина Туманова

