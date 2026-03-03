Израиль ликвидировал командующего ливанским корпусом КСИР в Тегеране

Армия обороны Израиля ликвидировала в Тегеране командующего ливанским корпусом Корпуса стражей исламской революции, передает УНН со ссылкой на сообщение ЦАХАЛа.

Детали

Ранее сегодня ВВС Израиля, действуя по указаниям разведки ЦАХАЛ, нанесли удар и ликвидировали в Тегеране временного командующего ливанским корпусом КСИР Дауда Али Заде. Али Заде был временной заменой Хасана Махдави, бывшего командующего ливанским корпусом КСИР, который был ликвидирован в результате удара ЦАХАЛ.

Али Заде, занимавший должность, эквивалентную бригадному генералу, был высшим иранским командующим, ответственным за Ливан. Ливанский корпус связывает террористическую организацию "Хезболла" и иранский террористический режим, поддерживает наращивание сил "Хезболлы" и выступает связующим звеном между высокопоставленными сотрудниками КСИР и руководством "Хезболлы".

Али Заде занимал различные должности, в том числе должность командующего Корпусом стратегического вооружения в составе КСИР, где он поддерживал вооружение стратегических вооружений через посредников. Заде выступал в роли эксперта, направляя огневую мощь "Хезболлы" и других марионеточных организаций.

Али Заде занял эту должность после операции "Северные стрелы" и участвовал в реабилитации террористической организации, а также делал выводы для дальнейшего совершенствования террористической деятельности против Израиля. В последнее время он подталкивал Хезболлу к осуществлению террористической деятельности против Государства Израиль.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что Израиль не позволит иранским элементам, препятствующим восстановлению Ливана и укрепляющим "Хезболлу", закрепиться в Ливане.

Армия обороны Израиля продолжит противодействовать попыткам "Хезболлы" реабилитироваться и перевооружиться, и будет применять силу для устранения любой угрозы государству Израиль, указано в сообщении.

