На Львівщині зафіксували випадок гарячки Денге у 24-річної жінки
На Львівщині зафіксували випадок гарячки Денге у 24-річної жінки, яка відпочивала на Мальдівах. Її госпіталізували 19 лютого, а 26 лютого виписали у задовільному стані.
У Львівській області зафіксували випадок гарячки Денге у 24-річної жінки, яка повернулася з відпочинку на Мальдівах. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише УНН.
Деталі
Як зазначають медики, жінка захворіла 15 лютого 2026 року. У неї з’явилися озноб, головний біль, температура до 38,5 °C, біль у м’язах і животі та інші симптоми.
19 лютого вона звернулася по медичну допомогу і її госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.
Під час лікування лікарі провели лабораторні дослідження. Спочатку у зразках не виявили вірус гарячки Західного Нілу, хантавіруси чи збудників малярії. Зразки направили до референс-лабораторії Центр громадського здоров'я України для додаткового аналізу. За результатами розширеного дослідження виявили РНК вірусу гарячки Денге.
Відомо, що з 4 по 16 лютого пацієнтка перебувала на острові Тодду (Мальдівська Республіка). Під час відпочинку її кусали комарі, а репеленти вона використовувала нерегулярно.
26 лютого жінку виписали зі стаціонару у задовільному стані. Діагноз — гарячка Денге середньої тяжкості.
Торік на Львівщині вже реєстрували випадок цього захворювання — у 31-річного громадянина Японії, який повернувся з відрядження до Індонезії. Хвороба також мала перебіг середньої тяжкості, пацієнт одужав без ускладнень.
Що відомо про гарячку Денге
Гарячка Денге — це вірусне захворювання, яке передається через укуси інфікованих комарів. Воно поширене у тропічних та субтропічних країнах.
Переносниками є комарі роду Aedes, найчастіше Aedes aegypti та Aedes albopictus.
Основні симптоми:
- висока температура;
- головний біль;
- біль у м’язах;
- можливі висипання на шкірі.
Медики радять під час подорожей у тропічні країни користуватися репелентами, встановлювати москітні сітки, носити закритий одяг та уникати місць скупчення комарів. Також важливо знищувати місця розмноження комарів поблизу житла та за потреби застосовувати інсектицидні засоби.
Нагадаємо
У листопаді 2025 року у Львівській обласній інфекційній лікарні чоловіку, що повернувся з Індонезії, діагностували гарячку Денге - вірусне захворювання, поширене в тропічних та субтропічних регіонах Південно-Східної Азії. Пацієнт звернувся до лікарів із висипом і високою температурою після укусів комах-переносників.