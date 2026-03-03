$43.230.13
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

© 2007 — 2025

На Львівщині зафіксували випадок гарячки Денге у 24-річної жінки

Київ • УНН

 • 64 перегляди

На Львівщині зафіксували випадок гарячки Денге у 24-річної жінки, яка відпочивала на Мальдівах. Її госпіталізували 19 лютого, а 26 лютого виписали у задовільному стані.

На Львівщині зафіксували випадок гарячки Денге у 24-річної жінки

У Львівській області зафіксували випадок гарячки Денге у 24-річної жінки, яка повернулася з відпочинку на Мальдівах. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише УНН.

Деталі

Як зазначають медики, жінка захворіла 15 лютого 2026 року. У неї з’явилися озноб, головний біль, температура до 38,5 °C, біль у м’язах і животі та інші симптоми.

19 лютого вона звернулася по медичну допомогу і її госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

Під час лікування лікарі провели лабораторні дослідження. Спочатку у зразках не виявили вірус гарячки Західного Нілу, хантавіруси чи збудників малярії. Зразки направили до референс-лабораторії Центр громадського здоров'я України для додаткового аналізу. За результатами розширеного дослідження виявили РНК вірусу гарячки Денге.

- йдеться у повідомленні.

Відомо, що з 4 по 16 лютого пацієнтка перебувала на острові Тодду (Мальдівська Республіка). Під час відпочинку її кусали комарі, а репеленти вона використовувала нерегулярно.

26 лютого жінку виписали зі стаціонару у задовільному стані. Діагноз — гарячка Денге середньої тяжкості.

Торік на Львівщині вже реєстрували випадок цього захворювання — у 31-річного громадянина Японії, який повернувся з відрядження до Індонезії. Хвороба також мала перебіг середньої тяжкості, пацієнт одужав без ускладнень.

Що відомо про гарячку Денге

Гарячка Денге — це вірусне захворювання, яке передається через укуси інфікованих комарів. Воно поширене у тропічних та субтропічних країнах.

Переносниками є комарі роду Aedes, найчастіше Aedes aegypti та Aedes albopictus.

Основні симптоми:

  • висока температура;
    • головний біль;
      • біль у м’язах;
        • можливі висипання на шкірі.

          Медики радять під час подорожей у тропічні країни користуватися репелентами, встановлювати москітні сітки, носити закритий одяг та уникати місць скупчення комарів. Також важливо знищувати місця розмноження комарів поблизу житла та за потреби застосовувати інсектицидні засоби.

          Нагадаємо

          У листопаді 2025 року у Львівській обласній інфекційній лікарні чоловіку, що повернувся з Індонезії, діагностували гарячку Денге - вірусне захворювання, поширене в тропічних та субтропічних регіонах Південно-Східної Азії. Пацієнт звернувся до лікарів із висипом і високою температурою після укусів комах-переносників.

          Ольга Розгон

          СуспільствоЗдоров'я
          Тварини
          Львівська область
          Індонезія
          Мальдіви
          Японія