Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге

Київ • УНН

 • 76 перегляди

У Львівській обласній інфекційній лікарні чоловіку, що повернувся з Індонезії, діагностували гарячку Денге. Він звернувся до лікарів із висипом і високою температурою після укусів комарів.

У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге

У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні у пацієнта виявили гарячку Денге. Після подорожі до Індонезії чоловік звернувся до медиків з висипаннями на тілі й високою температурою. Про це повідомила 27 листопада директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко у Facebook, пише УНН.

Деталі

Як розповів пацієнт, під час подорожі до Індонезії його покусали комарі. Саме ці комахи й передають гарячку Денге — вірусне захворювання, яке поширене в тропічних та субтропічних регіонах, включно з Індонезією.

Так, за словами директорки обласного ЦКПХ, в країнах Південно-Східної Азії ризик зараження гарячкою Денге є високим, особливо в міських і приміських районах. Джерелом інфекції є хворі люди, мавпи, а резервуаром — комарі роду Aedes та підроду Stegomyia, а також можуть бути й кажани. Також хвороба може передатися під час переливання інфікованої крові або від матері до дитини під час пологів.

У Львові гарячку Денге в туриста медики запідозрили вчасно. Згодом захворювання підтвердилась лабораторно.

Дорогі туристи! Якщо подорожуєте в країни, де є велика кількість комарів – переносників інфекційних хвороб — візьміть з собою репеленти (засоби що відлякують)

- закликала Наталія Іванченко-Тімко.

Денге та чикунгунья невдовзі можуть стати ендемічними в Європі - дослідження15.05.25, 11:01 • 5899 переглядiв

Ольга Розгон

