У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге

У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні у пацієнта виявили гарячку Денге. Після подорожі до Індонезії чоловік звернувся до медиків з висипаннями на тілі й високою температурою. Про це повідомила 27 листопада директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко у Facebook, пише УНН.

Деталі

Як розповів пацієнт, під час подорожі до Індонезії його покусали комарі. Саме ці комахи й передають гарячку Денге — вірусне захворювання, яке поширене в тропічних та субтропічних регіонах, включно з Індонезією.

Так, за словами директорки обласного ЦКПХ, в країнах Південно-Східної Азії ризик зараження гарячкою Денге є високим, особливо в міських і приміських районах. Джерелом інфекції є хворі люди, мавпи, а резервуаром — комарі роду Aedes та підроду Stegomyia, а також можуть бути й кажани. Також хвороба може передатися під час переливання інфікованої крові або від матері до дитини під час пологів.

У Львові гарячку Денге в туриста медики запідозрили вчасно. Згодом захворювання підтвердилась лабораторно.

Дорогі туристи! Якщо подорожуєте в країни, де є велика кількість комарів – переносників інфекційних хвороб — візьміть з собою репеленти (засоби що відлякують) - закликала Наталія Іванченко-Тімко.

Денге та чикунгунья невдовзі можуть стати ендемічними в Європі - дослідження