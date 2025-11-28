Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге

Во Львовской областной инфекционной клинической больнице у пациента обнаружили лихорадку Денге. После путешествия в Индонезию мужчина обратился к медикам с высыпаниями на теле и высокой температурой. Об этом сообщила 27 ноября директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко в Facebook, пишет УНН.

Как рассказал пациент, во время путешествия в Индонезию его покусали комары. Именно эти насекомые и передают лихорадку Денге — вирусное заболевание, которое распространено в тропических и субтропических регионах, включая Индонезию.

Так, по словам директора областного ЦКПХ, в странах Юго-Восточной Азии риск заражения лихорадкой Денге высок, особенно в городских и пригородных районах. Источником инфекции являются больные люди, обезьяны, а резервуаром — комары рода Aedes и подрода Stegomyia, а также могут быть и летучие мыши. Также болезнь может передаться при переливании инфицированной крови или от матери к ребенку во время родов.

Во Львове лихорадку Денге у туриста медики заподозрили вовремя. Впоследствии заболевание подтвердилось лабораторно.

Дорогие туристы! Если путешествуете в страны, где есть большое количество комаров – переносчиков инфекционных болезней — возьмите с собой репелленты (средства, отпугивающие) - призвала Наталья Иванченко-Тимко.

