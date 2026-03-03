У Києві на станції "Лукʼянівська" триває поетапна заміна дверей, завтра ремонтуватимуть вихід №1
Київ • УНН
На станції метро "Лук'янівська" триває поетапна заміна вхідних дверей. 4 березня розпочнуть ремонт виходу №1 у бік вул. Юрія Іллєнка, станція працюватиме без змін.
У Києві на станції метро "Лукʼянівська" триває поетапна заміна вхідних дверей. Завтра, 4 березня, розпочнуть ремонт виходу №1 у бік вул. Юрія Іллєнка, водночас робота станції залишатиметься без змін на обидва виходи. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.
На станції "Лукʼянівська" продовжуються роботи з почергової заміни вхідних груп дверей Завтра, 4 березня, фахівці підприємства розпочнуть ремонтні роботи на виході № 1 у напрямку вул. Юрія Іллєнка
Під час робіт станція "Лук'янівська" працюватиме без змін в режимі роботи на обидва виходи.
Режим роботи станції:
- вихід № 1 (зі сторони вул. Юрія Іллєнка) – із 5:35 до 22:28;
- вихід № 2 (зі сторони ТЦ "Квадрат") – із 5:36 до 22:27.
У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі, - наголосили в КМДА
