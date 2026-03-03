У Києві на станції "Лукʼянівська" триває поетапна заміна дверей, завтра ремонтуватимуть вихід №1

$43.230.13
50.600.26
ukenru
18:22 • 1820 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
16:32 • 7310 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
15:45 • 11630 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
13:15 • 16756 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 23621 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 19759 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 18987 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 22700 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33428 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 108456 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
74%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 51535 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі3 березня, 10:02 • 21475 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів3 березня, 10:53 • 25851 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 13529 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 18359 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 18592 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 51798 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 55115 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 108460 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 71321 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Алі Хаменеї
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto17:13 • 2780 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 7576 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 13700 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 32438 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 39377 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Економіст (журнал)
MIM-104 Patriot

У Києві на станції "Лукʼянівська" триває поетапна заміна дверей, завтра ремонтуватимуть вихід №1

Київ • УНН

 • 42 перегляди

На станції метро "Лук'янівська" триває поетапна заміна вхідних дверей. 4 березня розпочнуть ремонт виходу №1 у бік вул. Юрія Іллєнка, станція працюватиме без змін.

У Києві на станції "Лукʼянівська" триває поетапна заміна дверей, завтра ремонтуватимуть вихід №1

У Києві на станції метро "Лукʼянівська" триває поетапна заміна вхідних дверей. Завтра, 4 березня, розпочнуть ремонт виходу №1 у бік вул. Юрія Іллєнка, водночас робота станції залишатиметься без змін на обидва виходи. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

На станції "Лукʼянівська" продовжуються роботи з почергової заміни вхідних груп дверей Завтра, 4 березня, фахівці підприємства розпочнуть ремонтні роботи на виході № 1 у напрямку вул. Юрія Іллєнка

- йдеться у повідомленні.

Під час робіт станція "Лук'янівська" працюватиме без змін в режимі роботи на обидва виходи.

Режим роботи станції:

  • вихід № 1 (зі сторони вул. Юрія Іллєнка) – із 5:35 до 22:28;
    • вихід № 2 (зі сторони ТЦ "Квадрат") – із 5:36 до 22:27.

      У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі, - наголосили в КМДА

      - наголосили в КМДА.

      На столичній станції метро “Вокзальна” одяг пасажирки затягнуло в ескалатор16.02.26, 18:19 • 4518 переглядiв

      Ольга Розгон

      Київ
      Повітряна тривога
      Київська міська державна адміністрація
      Київ