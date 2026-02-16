На столичній станції метро “Вокзальна” одяг пасажирки затягнуло в ескалатор

$43.100.11
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 13281 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 15207 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 33562 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 22847 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 27659 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 34158 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 36780 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 75453 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 49224 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 27040 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 24789 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo16 лютого, 08:28 • 22529 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 11420 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto13:28 • 15909 перегляди
Публікації
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 8120 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
13:44 • 13284 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 33567 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 75453 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 125247 перегляди
УНН Lite
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 11423 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 24993 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 28820 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 36701 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 34851 перегляди
На столичній станції метро “Вокзальна” одяг пасажирки затягнуло в ескалатор

Київ • УНН

 • 178 перегляди

У пасажирки на столичній станції метро “Вокзальна” штани затягнуло у ескалатор. Випадок трапився близько 16:30.

На столичній станції метро “Вокзальна” одяг пасажирки затягнуло в ескалатор

На станції метро "Вокзальна" у пасажирки затягнуло полу широких штанів в ескалатор. Обійшлося без постраждалих. Детальніше про інцидент журналістці УНН розповіли у пресслужбі столичного метрополітену.

У пасажирки на станції метро "Вокзальна" затягнуло у ескалатор полу одягу, зокрема це були штани. Випадок трапився близько 16:30. Ескалатор зупинився. Наші фахівці оперативно дістали одяг з гребінки ескалатора. Пасажирка не постраждала, обладнання також не постраждало 

– зазначили у пресслужбі метрополітену.

За попередньою інформацією, у цей час працював резервний ескалатор, сусідній, а тривалість інциденту була до трьох хвилин.

Крім того, в мережі шириться інформація, нібито поруч з дівчиною стояла ще одна жінка, котра не встигла зреагувати на ситуацію та впала, а її одяг також "зажувало" у ескалаторі. Однак, пресслужба метрополітену стверджує, що падінь більше не було.

Наскільки мені відомо з оперативної інформації - падінь не було і травмувань також 

- наголошують у пресслужбі.

Нагадаємо

На станції метро "Вокзальна" в Києві жінка близько 50 років впала на колії. Її вже дістали живою, викликали швидку, рух поїздів відновлено після 7-хвилинної затримки.

Алла Кіосак

