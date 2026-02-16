На столичній станції метро “Вокзальна” одяг пасажирки затягнуло в ескалатор
Київ • УНН
У пасажирки на столичній станції метро “Вокзальна” штани затягнуло у ескалатор. Випадок трапився близько 16:30.
На станції метро "Вокзальна" у пасажирки затягнуло полу широких штанів в ескалатор. Обійшлося без постраждалих. Детальніше про інцидент журналістці УНН розповіли у пресслужбі столичного метрополітену.
У пасажирки на станції метро "Вокзальна" затягнуло у ескалатор полу одягу, зокрема це були штани. Випадок трапився близько 16:30. Ескалатор зупинився. Наші фахівці оперативно дістали одяг з гребінки ескалатора. Пасажирка не постраждала, обладнання також не постраждало
За попередньою інформацією, у цей час працював резервний ескалатор, сусідній, а тривалість інциденту була до трьох хвилин.
Крім того, в мережі шириться інформація, нібито поруч з дівчиною стояла ще одна жінка, котра не встигла зреагувати на ситуацію та впала, а її одяг також "зажувало" у ескалаторі. Однак, пресслужба метрополітену стверджує, що падінь більше не було.
Наскільки мені відомо з оперативної інформації - падінь не було і травмувань також
На станції метро "Вокзальна" в Києві жінка близько 50 років впала на колії. Її вже дістали живою, викликали швидку, рух поїздів відновлено після 7-хвилинної затримки.