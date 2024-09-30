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У столичному метро на колію впала жінка

У столичному метро на колію впала жінка

Київ • УНН

 • 109961 перегляди

На станції метро "Вокзальна" в Києві жінка близько 50 років впала на колії. Її вже дістали живою, викликали швидку, рух поїздів відновлено після 7-хвилинної затримки.

У Києві, на станції метро "Вокзальна" жінка впала на колії. Про це журналісту УНН повідомила пресофіцер УП в метрополітені Олена Губань.

На запитання, чи на станції метро "Вокзальна" людина впала на колії, Губань відповіла: "(Впала – ред.) жінка, років за 50, жива. Причину  падіння встановлюємо".

Прес-секретар київського метрополітену Оксана Никифорук повідомила журналісту УНН, що жінку вже дістали. 

Було падіння пасажирки на колію, жива. Її вже дістали, на місце викликана швидка, обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Рух поїздів відновлено. Затримка в русі склала 7 хвилин

- розповіла Никифорук.

Доповнення

Влітку жінка, яка впала на колію під потяг в столичному метрополітені, загинула.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Київ
kyivskyi-metropolitenКиївський метрополітен
kyivКиїв

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