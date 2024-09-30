В столичном метро на рельсы упала женщина

В Киеве, на станции метро «Вокзальная» женщина упала на рельсы. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-офицер УП в метрополитене Елена Губань.

На вопрос, на станции метро «Вокзальная» человек упал на рельсы, Губань ответила: «(Упала - ред.) женщина, лет за 50, жива. Причину падения устанавливаем».

Пресс-секретарь киевского метрополитена Оксана Никифорук сообщила журналисту УНН, что женщину уже достали.

Было падение пассажирки на рельсы, жива. Ее уже достали, на место вызвана скорая, обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Движение поездов восстановлено. Задержка в движении составила 7 минут - рассказала Никифорук.

Дополнение

Летом женщина, которая упала на рельсы под поезд в столичном метрополитене, погибла.