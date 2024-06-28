Жінка загинула, потрапивши під потяг у київському метро. Рух поїздів відновлено
Київ • УНН
Жінка загинула, потрапивши під потяг у київському метро, що спричинило тимчасове призупинення руху на зеленій гілці.
Жінка, яка впала на колію під потяг в столичному метрополітені, загинула. Рух поїздів "зеленою" лінією метро відновлено. Про це УНН повідомляє із посиланням на управління ДСНС Києва та КМДА.
28 червня о 10:38 надійшло повідомлення про те, що на колію під потяг метрополітену потрапила людина. На станції метро "Золоті Ворота" жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло жінки з-під вагона
Доповнення
За даними КМДА, у Києві вже відновили рух поїздів "зеленою" лінією метрополітену після того, як пасажирка впала під потяг.
Рух поїздів "зеленою" лінією метро відновлено. Обставини інциденту падіння пасажирки під потяг зʼясовують правоохоронні органи