Удруге за тиждень: пасажир потрапив під потяг у метро Києва, є зміни у роботі підземки
Київ • УНН
Пасажир потрапив під потяг на станції метро "Золоті ворота" в Києві, що призвело до змін у роботі "зеленої" лінії.
На станції столичного метро "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг, є зміни у роботі підземки на "зеленій" лінії, повідомили у п'ятницю у КМДА, пише УНН.
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"На станції "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - вказали у КМДА.
Рух поїздів на лінії, як зазначається, організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".
"Станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" – "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів", - повідомили у КМДА.
Про зміни та відновлення руху повідомлять додатково.
Пасажир потрапив під потяг на станції метро "Університет" у Києві: як працює підземка27.06.24, 11:14 • 17928 переглядiв