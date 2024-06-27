Пасажир потрапив під потяг на станції метро "Університет" у Києві: як працює підземка
Київ • УНН
Пасажир потрапив під поїзд на станції "Університет" столичного метрополітену, що призвело до закриття декількох станцій для входу пасажирів.
Низка станції метрополітену зачинені на вхід для пасажирів у зв’язку з тим, що на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг, повідомили у четвер у КМДА, передає УНН.
На станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців
Як зазначається, на червоній лінії станції метро "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів
Рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова".
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