Ряд станции метрополитена закрыты на вход для пассажиров в связи с тем, что на станции "Университет" пассажир попал под поезд, сообщили в четверг в КГГА, передает УНН.

На станции "Университет" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители - говорится в сообщении КГГА.

Как отмечается, на красной линии станции метро "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет", "Театральная" закрыты на вход для пассажиров

Движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок"до станции "Шулявская" и от станции"Крещатик"до станции "Лесная".

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