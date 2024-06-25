Авария на синей ветке метро в Киеве - между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" - возникла из-за несоблюдения технологии во время строительства перегона 15 лет назад. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко , передает УНН.

продолжается ремонт на перегонном тоннеле синей ветки метро - между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Уже точно установлено, что аварийная ситуация там возникла из-за несоблюдения технологии во время строительства перегона 15 лет назад - написал Кличко в Telegram.

По его словам, сейчас строители завершили разработку котлована с креплением I, II и III ярусов, а также химическое закрепление грунтов затунельного массива. Это позволило остановить проникновение воды в конструкции.

Продолжается герметизация статических трещин и стыков оправы тоннеля в местах болтовых соединений.

Также, как сообщается, проведены обследования технического состояния оправы перегонного тоннеля по и пути между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Отчет о его состоянии будет обнародован после завершения всех экспертиз, указал Кличко.

"Специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени. Работы на стройплощадке продолжаются круглосуточно. После завершения ремонта - перед полноценным восстановлением движения - осуществят тестовые пуски поездов", - добавил мэр.

Напомним

Движение поездов в столичном метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" планируют восстановить уже этой осенью.