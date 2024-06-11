У Києві рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" можуть відновити вже на початку осені
Київ • УНН
Капітальний ремонт тунелю між станціями "Деміївська" і "Либідська" Київського метрополітену можуть завершити вже цього літа, що дозволить відновити рух поїздів на початку осені.
Рух поїздів у столичному метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" планують відновити вже цієї осені. Наразі ремонтні роботи фактично на фінальній стадії. Про це в коментарі Суспільному заявив в.о. начальника метрополітену Віктор Вигівський, передає УНН.
Деталі
За словами Вигівського, капітальний ремонт перегінного тунелю між станціями столичної підземки "Деміївська" — "Либідська" доходить до фіналу.
Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю
Він пояснив, що фахівці готуються до монтажу нового монолітного тунелю. За його словами, ще виконуються роботи усередині тунелю та прилеглих ділянок.
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Очікується, що роботи триватимуть до кінця літа, потім ще потрібно провести тестові пуски руху поїздів і після цього — вже відновлення руху потягів.
Для себе ми дивимося по інтенсивності виконання, по роботах, які ми виконуємо, що запустити рух поїздів вдасться на початку осені
Доповнення
Вигівський також запевнив, що натепер фахівці фактично завершили усі складні роботи.
Основне питання було забезпечити ефективну роботу у самому котловані, не допустити винесення піску в котлован і доступу води. Цю роботу вже виконали. Далі, якщо вже демонтується тунель, то залишаються тільки роботи щодо монтажу тунелю і безпосередньо роботи в тунелі: прокладання колій, кабелів і запуск руху поїздів
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