Движение поездов в столичном метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" планируют возобновить уже этой осенью. Сейчас ремонтные работы фактически на финальной стадии. Об этом в комментарии Суспільному заявил и. о. начальника метрополитена Виктор Выговский, передает УНН.

Детали

По словам Выговского, капитальный ремонт перегонного тоннеля между станциями столичной подземки "Демеевская" — "Лыбедская" доходит до финала.

Мы сейчас фактически дошли до финальной стадии работ в котловане, демонтирована верхняя часть тоннеля и взялись за демонтаж последних элементов сооружения тоннеля - - рассказал Виктор Выговский.

Он пояснил, что специалисты готовятся к монтажу нового монолитного тоннеля. По его словам, что выполняются работы внутри туннеля и прилегающих участков.

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Ожидается, что работы продлятся до конца лета, затем еще нужно провести тестовые пуски движения поездов и после этого — уже возобновление движения поездов.

Для себя мы смотрим по интенсивности выполнения, по работам, которые мы выполняем, что запустить движение поездов удастся в начале осени - прогнозирует чиновник.

Дополнение

Выговский также заверил, что на данный момент специалисты фактически завершили все сложные работы.

Основной вопрос был обеспечить эффективную работу в самом котловане, не допустить вывоза песка в котлован и доступа воды. Эту работу уже выполнили. Далее, если уже демонтируется тоннель, то остаются только работы по монтажу тоннеля и непосредственно работы в тоннеле: прокладка путей, кабелей и запуск движения поездов - пояснил и. о. начальника метрополитена Виктор Выговский.

Напомним

В мае КП "Киевский метрополитен" объявил тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь. Ожидаемая стоимость закупки составляет почти 14 млрд грн.

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