Ремонт "синей ветки" столичного метро: начат демонтаж тоннеля "Демеевская" - "Лыбедская"

В Киеве на строительной площадке между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" начат демонтаж железобетонных тюбингов. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на "Киевский метрополитен", передает УНН.

Детали

Как сообщается, для ускорения выполнения работ, специалисты провели частичное раскрытие тоннеля, а именно создали технологическое отверстие для транспортировки наружу демонтированного путевого бетона и подачи необходимых материалов.

В КГГА указали, что восстановительные работы на строительной площадке проходят в круглосуточном режиме. В частности, специалисты разрабатывают котлован с креплением третьего яруса, очищают железобетонные поверхности и удаляют демонтированный бетон. Кроме того, проводят химическое закрепление грунтов затоннельного массива, подготовку поверхности тоннеля для дополнительного усиления.

В КГГА напомнили, что предварительные выводы научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения свидетельствуют, что причиной деформации тоннеля между станциями "Демеевская"-"Лыбедская" стали некачественные проектные решения и строительно-монтажные работы сооружения конструкции тоннеля этого участка.

"Сейчас исследование продолжается. Окончательные выводы будут после полного раскрытия тоннеля и проведения дополнительных обследований", - говорится в сообщении.

Возобновить движение поездов по "синей" линии метро планируют до конца лета 2024 года.

Дополнение

Как сообщали в компании "Автострада", предварительно, работы над восстановлением перегонного тоннеля между станциями столичного метро "Демеевская" и "Лыбедская" планируют завершить осенью 2024 года.