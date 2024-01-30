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Ремонт "синьої гілки" столичного метро: підрядник обіцяє звершити відновлення тунелю вже восени

Ремонт "синьої гілки" столичного метро: підрядник обіцяє звершити відновлення тунелю вже восени

Київ • УНН

 • 46967 перегляди

Відновлення естакадного тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві планують завершити до осені 2024 року. Пошкоджену ділянку тунелю довжиною 27 метрів буде демонтовано та відбудовано заново, щоб запобігти ризику обвалу.

Попередньо, роботи над відновленням перегінного тунелю між станціями столичного метро "Деміївська" та "Либідська" планують завершити восени 2024 року. Про це повідомляє пресслужба групи компаній "Автострада", передає УНН

Деталі

Для роботи над проєктом Autostrada залучила понад 500 фахівців із підземного будівництва. Наразі проєкт відбудови тунелю розробляють 3 групи проєктувальників. Усі ці спеціалісти мають багаторічний досвід у спорудженні метро. 

У компанії пояснили, що рух  потягів на ділянці між цими станціями припинено через підтоплення та виникнення тріщин на блоках оправи тунелю. Порушилася геометрія споруди, з’явився ризик обвалу.

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Тому після проведення необхідних обстежень та досліджень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю (довжина якої складає близько 27 м) та побудувати на цьому місці новий - монолітний, відкритим способом прямокутного перерізу 

- йдеться у дописі.

Зазначається, що наразі залучено понад 30 одиниць власної спецтехніки. У компанії підкреслили, що всі роботи вони виконують самостійно, без залучення субпідрядників.

Відновлення перегінного тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" плануємо завершити восени 2024. Працюємо на об’єкті 24/7

- заявили в "Автостраді".

Доповнення

Окрім того, у компанії розповіли, що минулого року вони стабілізували існуючу конструкцію тунелю зсередини за допомогою спеціальних металевих риштувань, щоб тунель більше не давав просадки.

Наразі відновлювальні роботи ведуться як всередині тунелю, так і зовні. Після того, як будуть перенесені всі інженерні мережі, розпочнеться розробка котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю.

Наразі виконуємо буріння паль, поверх яких буде зроблена розвантажувальна плита для мінімізації навантаження над тунелем. На цій плиті працюватиме важка техніка - зокрема, бурова установка, яка буритиме стіну в грунті способом буросічних паль, щоб запобігти проникненню води у котлован 

- пояснили в компанії.

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Нагадаємо

Попередні висновки науково-дослідної судово-експертної установи свідчать, що причиною деформації тунелю між станціями "Деміївська"-"Либідська" стали неякісні проєктні рішення та будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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